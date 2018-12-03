بازداشت متهم اذیت و آزار کودکان در یک مدرسه پسرانه اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، علی اصفهانی با اعلام این خبر گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر آزار و اذیت چند دانش آموز در یکی از مدارس ابتدایی اصفهان دستور ویژه قضایی صادر و متهم این پرونده که یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه بوده است با صدور قرار قانونی در بازداشت به سر می برد.

وی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، با تعیین شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تحقیقات تکمیلی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته و نتیجه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از خانواده ها و شکات احتمالی خواست که تا حصول نتیجه مراتب را تنها از طریق دستگاه قضایی استان پیگیری و اطمینان داشته باشند دستگاه قضایی با دقت و سرعت و قاطعیت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت جرم، اشد مجازات قانونی را برای متهم این پرونده اعمال خواهد کرد.