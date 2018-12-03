پیام تشدید حملات ائتلاف سعودی در آستانه مذاکرات صلح یمن

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: قرار است مذاکرات صلحی میان طرفهای یمنی با حضور هیأت انصار الله طی روزهای آتی در سوئد برگزار شود. این در حالیست که شک و تردیدهای فراوانی در خصوص میزان موفقیت این مذاکرات در سایه مانع تراشی های ائتلاف متجاوز سعودی و در پشت آن آمریکا که منافع نظامی و سیاسی اش را در ادامه یافتن جنگ یمن می بیند وجود دارد.

بر اساس گزارش های رسانه ای قرار است در جریان این مذاکرات، در خصوص توافق نامه های میان دو طرف در زمینه تبادل اسیران و بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا و قرار دادن کشور در مسیر برگزاری انتخابات و در نهایت توقف جنگ در یمن بررسی هایی انجام شود.

این در حالیست که «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن اخیرا اعلام کرده که تکرار شروط ائتلاف متجاوز عربستان در خصوص انجام مذاکرات میان طرفهای یمنی تلاش برای ناکام گذاشتن اقدامات فرستاده سازمان ملل به این کشور به شمار می آید.

وی در ادامه افزود: من معتقدم که فرستاده سازمان ملل به یمن بعد از بررسی شکست مذاکرات گذشته به این نتیجه رسیده است که مطرح کردن هر گونه شروط از سوی ائتلاف سعودی و هم پیمانانش در واقع سنگ اندازی در مسیر این مذاکرات بوده و این همان دلیل اصلی ناکام ماندن تمام مذاکرات گذشته است.

قرار بود مذاکراتی میان طرفهای یمنی در ماه سپتامبر در ژنو برگزار شود اما ائتلاف متجاوز سعودی مانع حضور هیأت انصارالله در این نشست شد.

در همین راستا یک منبع در سازمان ملل اعلام کرد که «مارتین گریفیتس» فرستاده این سازمان به یمن به صنعا سفر می کند. وی در ادامه افزود: سفر این مقام سازمان ملل به یمن در چارچوب تلاش های وی برای برگزاری مذاکرات میان طرف های یمنی با هدف تحقق صلح در این کشور صورت می گیرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در آستانه آغاز گفت‌وگوهای یمنی - یمنی در سوئد تحت نظارت سازمان ملل متحد، ضمن استقبال و اعلام حمایت از این گفت‌وگوها، تمامی طرف‌های یمنی را به مشارکت سازنده و مسئولانه در گفت‌وگوهای استکهلم دعوت و از آنها می‌خواهد با برداشتن گام‌های اعتمادساز، زمینه لازم را برای دستیابی به یک تفاهم جامع فراهم کنند که به درد و رنج و محاصره ظالمانه مردم یمن پایان دهد.

تشدید حملات ائتلاف عربستان به یمن در آستانه مذاکرات استکهلم

در حالیکه اوضاع انسانی یمن هر روز وخیم تر شده و هشدارهای سازمان ملل و نهادهای بین المللی در خصوص شرایط انسانی مردم این کشور و لزوم لغو محاصره آن هر روز تکرار می شود مقامات رژیم آل سعود تلاش دارند تا در مسیر مذاکرات استکهلم سنگ اندازی کنند.

آمریکا نیز در این میان بر حمایت واشنگتن از ریاض در تجاوز نظامی به یمن تاکید مجدد می کند به طوریکه «مایک پومپئو» وزیر خارجه آمریکا اخیرا و با نزدیک شدن به موعد برگزاری مذاکرات صلح استکهلم مجددا بر این مسأله تاکید کرد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که ائتلاف متجاوز سعودی اماراتی هم چنان به حملات وحشیانه خود علیه مناطق مسکونی یمن ادامه می دهد به طوریکه تنها در جریان حمله به یک منزل در شهر الحدیده ۱۴ نفر کشته و زخمی شدند.

ائتلاف متجاوز سعودی در این بین محاصره بندر استراتژیک الحدیده را که تنها راه رساندن کمک های بشردوستانه به مردم به کشور یمن به شمار می رود تشدید کرده است. عربستان با سنگ اندازی در مسیر مذاکرات استکهلم تلاش دارد تا برنامه ها و اهداف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات این کشور را اجرا کند چرا که واشنگتن بر ادامه یافتن جنگ در یمن اصرار دارد چرا که اگر آمریکا می خواست می توانست با اعمال فشار بر عربستان این جنگ را سریعا متوقف کند؛ جنگی که در همان ابتدا با چراغ سبز آمریکا و نظارت مستقیم فرماندهان آمریکایی آغاز شد به همین دلیل این کشور تلاشی برای توقف آن نکرده و از این جنگ برای تحقق اهداف نظامی و سیاسی خود استفاده می کند.

آمریکا به بهانه همین تجاوز نظامی ائتلاف سعودی علیه یمن توانسته قراردادهای تسلیحاتی قابل توجهی با ریاض امضا کرده و منافع مالی زیادی برای خود به ارمغان آورد.

در عرصه میدانی نیز درگیریها و حملات نظامی ائتلاف سعودی با توجه به نزدیک شدن به موعد برگزاری مذاکرات صلح نه تنها کاهش نیافته بلکه این حملات در استانهای البیضاء و الضالع هم زمان با حملات گسترده در مرزهای مشترک با عربستان و جبهه ساحل غربی افزایش چشمگیری داشته است.

این ائتلاف متجاوز از آغاز ماه نوامبر بیش از ۱۰۰ حمله هوایی علیه مناطق مسکونی در الحدیده انجام داده است.حملات جنگنده های ائتلاف سعودی نیز طی روزهای اخیر شدت یافته و این مسأله در مناطق مرزی و ساحل غربی و مناطق نزدیک به صنعاء کاملا محسوس است.

درست است که آمریکا و کشورهای غربی به صورت ظاهری انتقاداتی را علیه عربستان و تجاوز این کشور به یمن مطرح می کنند اما در عمل هیچ اقدام ملموسی را در خصوص لغو قراردادهای تسلیحاتی خود و یا تحریم ریاض انجام نمی دهند.

با بررسی سیاستهای محمد بن سلمان ولی عهد عربستان طی دوره اخیر می توان فهمید که جنگ یمن تا چه اندازه برای وی اهمیت دارد چرا که این نبرد را یک جنگ نیابتی میان عربستان و ایران می داند گرچه ریاض با گذشت نزدیک به چهار سال نتوانسته هیچ دستاورد نظامی قابل توجهی در یمن محقق کند.

با وجود آنکه انصارالله یمن بارها آمادگی خود را برای توقف حملات علیه مواضع متجاوزان و یا آغاز مذاکرات صلح اعلام کرده اما در مقابل سرکردگان ائتلاف سعودی هیچ گام مثبتی برای تقویت این روند بر نداشته اند.

بررسی های میدانی در یمن و سخنان مقامات سعودی که از نبرد در یمن تا زمان پیروزی دم می زنند از این مسأله حکایت دارد که مذاکرات صلح استکهلم نتواند به اهداف مطلوب خود دست پیدا کند.

البته برخی تحلیل گران نیز معتقدند که عربستان در حال حاضر با فشارهای جهانی به دنبال پرونده ترور جمال خاشقجی منتقد و روزنامه نگار سعودی در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول رو به رو بوده و عدم تحقق هیچ گونه دستاورد نظامی در یمن مزید بر علت شده و ممکن است عربستان برای بیرون آمدن از باتلاق جنگ یمن به هر ریسمانی چنگ بزند ولی در نهایت باید پذیرفت که قبول حقوق ملت یمن و رفع محاصره این کشور و تعیین سرنوشت یمن به دست مردم بدون مداخله خارجی در هر مذاکراتی باید در اولویت قرار بگیرد.