روزگار «طلای سبز» سیاه شد/ بیمه سرابی در مسیر جبران خسارت

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: یک سال قبل وقتی از مسیر یزد به سمت شهر کرمان حرکت می کردید در نزدیکی شهرهای انار و رفسنجان و کبوترخان بزرگترین باغهای دست کاشت ایران را می دیدید که هر سال میلیون ها دلار ارز را عاید کشور می کردند، اینجا قطب تولید پسته جهان بود.

از ابتدای سال جاری که باید خوشه های پسته روی درختان شکل می گرفت اما خبرهای خوبی از باغهای پسته استان کرمان به گوش نمی رسید گرمای زود هنگام ۹۰ درصد پسته رفسنجان را از بین برده بود و تنها در شهرستانهای رفسنجان و انار دو هزار میلیارد تومان خسارت به بار آمده بود، این خسارتها شامل سایر شهرستانهای استان کرمان نیز می شد.

کشاورزان دستشان خالی ماند و دلالان جیبشان پر پول شدتی

در سال جاری اکثر باغ های پسته استان کرمان هیچ محصولی نداشتند و به همین دلیل قیمت پسته ای که در واحدهای تجاری عرضه می شود هم افزایش قابل توجهی یافته است.

قیمت هر کیلو پسته مرغوب حتی به بیش از ۲۰۰ هزار تومان هم می رسد، مردم عادی وقتی این قیمت ها را می بینند تصور می کنند این پول به جیب کشاورزان می رود اما اوضاع کشاورزان رفسنجانی روی دیگر سکه است و این پول ها به جیب دلالان خشکبار می رود.

کشاورزان خرده مالک همه هزینه های زندگی خود را از فروش محصول باغ های پسته تامین می کنند اکثر این افراد علیرغم تصور مردم سایر استانها تمکن مالی بالایی ندارند و اگر تولید محصول یک سال با مشکل مواجه شود برای تامین هزینه های باغداری و هزینه های روزمره نیز با مشکل مواجه می شوند.

هزاران کشاورز با مشکل عدم وجود نقدینگی مواجه هستند، سررسید اقساط ما رسیده است باید وامهای کشاورزی را پرداخت کنیم اما هیچ درآمدی نداشتیم

علی کمالی یکی از این کشاورزان است که به مهر می گوید: در سال جاری تقریبا هیچ محصولی برداشت نکردم و این امر فقط شامل من نمی شود بلکه هزاران کشاورز با این مشکل مواجه هستند، سررسید اقساط ما رسیده است باید وامهای کشاورزی را پرداخت کنیم اما هیچ درآمدی نداشتیم.

وی افزود: ما تمام محصول سال گذشته را به شرکتهای پسته فروخته ایم و هیچ محصولی برای ارائه به بازار نداریم محصول محدودی هم که در سال جاری در بازار وجود دارد یا مربوط به استانهای دیگر است یا اینکه دلالان محصول سال گذشته را که در اختیار داشتند وارد بازار کرده اند و دست کشاورزان خالی مانده است.

بیمه با بهانه های مختلف خسارت کشاورزان را نمی دهد

کمالی افزود: باغ های ما بیمه بودند اما بیمه خسارت کشاورزان را پرداخت نمی کند متاسفانه «بیمه پایه» که می تواند خسارتهای ما را پرداخت کند از ما حمایت نمی کند و می گویند که این نوع بیمه فقط در صورتیکه یک عامل موجب خسارت شده باشد می تواند اعمال شود اما در سال جاری سه عامل، گرما، سرما و عدم وجود نیاز سرمایی موجب بروز خسارتها شده است. همه می دانند تغییرات اقلیمی باعث این مشکلات شده و نباید تغییرات اقلیمی را به عوامل مختلف تقسیم کنند.

این فقط یک بهانه است که بیمه از زیر بار اعمال بیمه پایه شانه خالی کند و دست کشاورزان را در پوست گردو بگذارد

این کشاورز می گوید: این فقط یک بهانه است که بیمه از زیر بار اعمال بیمه پایه شانه خالی کند و دست کشاورزان را در پوست گردو بگذارد.

در این میان محمد پریش ، مسئول صندوق بیمه کشاورزی رفسنجان به خبرنگار مهر می گوید: ۲۰ هزار قطعه باغ در شهرستان رفسنجان خسارت دیده اند که اطلاعات این باغها احصاء و در قالب یک سی دی به تهران ارسال شده و نحوه و میزان پرداخت به تصمیم گیری مراجع مرکزی بستگی دارد و ما وظیفه خود را انجام داده ایم.

وی می گوید: این بیمه شامل بیمه تکمیلی کشاورزی است اما کشاورزان می گویند باید بیمه پایه اعمال شود اما طبق قرار داد بیمه پایه زمانی اعمال می شود که خسارت بالای ۷۰ درصد باشد و فقط یک عامل موجب بروز خسارت باشد اما طبق بررسی که ما از مراکز علمی و تحقیقاتی کردیم سه عامل سرما،گرما و عدم وجود نیاز سرمایی موجب خسارت های سال جاری شده است.

در قالب بیمه پایه برای هر هکتار باید هشت میلیون و ۲۰۰ تومان پرداخت شود اما در بیمه تکمیلی برای هر هکتار بین دو میلیون تا هشت میلیون تومان پرداخت می شود که البته اکثرا به گفته کشاورزان کف مبلغ در نظر گرفته می شود.

۹۵ درصد پسته از بین رفته است

نماینده مردم رفسنجان در مجلس هم با اشاره به خسارت ۹۵ درصدی کشاورزی در این شهرستان گفت: ما هم از مسئولان می خواهیم که بیمه پایه برای کشاورزان فعال و خسارت های آنها هر چه زودتر پرداخت شود.

احمد انارکی محمدی در گفتگو با مهر افزود: کشاورزان در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند و باید مشکل کشاورزان حل شود و در صورتیکه حمایت نشوند اقتصاد مردم با مشکل اساسی روبرو می شود.

خواستار ایجاد ستاد بحران در زمینه خسارت به پسته کاران هستیم و باید بلافاصله در زمینه استهمال وامهای کشاورزی و پرداخت خسارت به مردم اقدام شود

وی گفت: خواستار ایجاد ستاد بحران در زمینه خسارت به پسته کاران هستیم و باید بلافاصله در زمینه استهمال وامهای کشاورزی و پرداخت خسارت به مردم اقدام شود.

رئیس خانه کشاورز شهرستان بهرمان نیز به خبرنگار مهر گفت: در بخش بهرمان که یکی از مراکز اصلی تولید پسته در رفسنجان است ۹۸ درصد محصول از بین رفته است و هنوزخسارت بیمه کشاورزان پرداخت نشده است.

محمدرضا صفریان می گوید: در کنار خسارت سال جاری مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از جمله نابودی تدریجی باغ های پسته به دلیل استفاده از سموم کشاورزی غیر استاندارد چینی است که از دولت نهم وارد کشور شد و این روند تاکنون ادامه یافته است.

وی با اشاره به کاهش کیفیت محصول گفت: حالا درختان دچار مشکل سرخشکی شده اند و با وجود اقدامات صورت گرفته اما درختان به تدریج در حال خشک شدن هستند.

وی خواستار رسیدگی فوری دولت به مشکلات کشاورزان شد و بیان کرد: خشکسالی، بی آبی، سموم غیر استاندارد مشکلات کشاورزان را تشدید کرده است.

صفریان گفت: ما هر سال هزینه های سنگین بیمه را می پردازیم که در صورت بروز خسارت بتوانیم هزینه ها را جبران کنیم اما در سال جاری که خسارت گسترده روی داده است بیمه زیر بار نمی رود و تاکنون مبلغی به ما پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: خسارت به باغ ها ۹۰ تا ۹۵ درصد است و قرار بود اگر خسارت بالای ۷۵ درصد رسید خسارتها پرداخت شود این در حالی است که هنوز بیمه به تعهدات خود عمل نکرده است.

عدم حمایت از کشاورزان و خشک شدن تدریجی درختان پسته یکی از بزرگترین زمینه های اقتصادی استان کرمان را با تهدید جدی مواجه کرده است و در صورت عدم پرداخت خسارتها بسیاری از فرصت های کاری در بخش کشاورزی از بین می رود.