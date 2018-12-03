به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدحسن عاملی عصر دوشنبه در دیدار جمعی از معلولان نخبه استان اردبیل تصریح کرد: رسیدگی به نیازهای معلولان و افرادی که به هر دلیلی دارای محدودیتهای خاص جسمانی و فیزیکی هستند، وظیفه انسانی و شرعی آحاد مردم است.
وی افزود: مسئولان مرتبط پیگیری مطالبات اقشار ناتوان و محروم جامعه را باید در محوریت سیاستهای خود قرار داده و ازهر گونه ابزار قانونی برای دستیابی به اهداف مذکور بهره گیرند.
نماینده ولیفقیه در استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای آموزشی بنیه علمی افراد کمتوان و معلولان باید تقویت شود و با فراهم آوردن زیرساختهای لازم آموزشی و فرهنگسازی مناسب زمینه حضور این قشر از جامعه را در مراکز آموزشی و فرهنگی فراهم کرد.
عاملی ادامه داد: با هدف رعایت حقوق شهروندی، پیگیری نیازمندی و دغدغهمندی معلولان و خانوادههای آنان باید در راس اقدامات در نظر گرفته شود تا نارساییهای موجود به شکل صحیحی برطرف شود.
وی بر مسئول بودن همگان در قبال اقشار ضعیف و نیازمند تاکید کرد و یادآور شد: به منظور حفظ عزت این گروه نباید اقدامات حمایتی باعث خدشه وارد شدن به هویت معلولان و کمتوانان شود.
نماینده ولیفقیه در استان اردبیل با برشمردن وظایف اصلی سازمان بهزیستی در راستای ساماندهی و حمایت از این قشر، خواستار تلاش مضاعف این مجموعه و تداوم پشتیبانیها برای رفع نواقص و اجرای برنامههای حمایتی شد.
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