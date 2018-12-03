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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران عنوان کرد:

لزوم استفاده از تفکر معلولان در تصمیمات کلان

لزوم استفاده از تفکر معلولان در تصمیمات کلان

قائم‌شهرـ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران گفت: از قدرت فکری معلولان در تصمیمات کلان استفاده شود و نباید بین خود و افراد معلول دیوار بکشیم.

 به گزارش خبرنگار مهر، آرزو ولی‌پور بعدازظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان که در کتابخانه عمومی قائم‌شهر برگزار شد با بیان اینکه از قدرت فکری معلولان در تصمیمات کلان استفاده شود اظهار کرد: در این روز باید صدای خواسته‌های معلولین به گوش مسئولان برسد تا مشکلات اجتماعی، شخصی و عاطفی‌شان برطرف شود.

وی با اشاره به عقد تفاهم نامه اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان با اداره کل بهزیستی مازندران، عنوان کرد: در حوزه کتابخانه‌های عمومی مازندران، در شهرهای ساری، قائم‌شهر، چالوس و بهشهر خدمات بسیار خوبی به نابینایان و کم‌بینایان ارائه می‌شود.

ولی‌پور با بیان اینکه بکار بردن کلمه معلول خیلی زیبا نیست، گفت: ما نباید بین خود و افرادی که از نظر جسمی مشکل دارند دیوار بکشیم چه بسا این افراد قدرت تفکری دارند که برخی از مسئولان ما ندارند و می‌توان از طرحها و ایده‌های این عزیزان در تصمیمات کلان جامعه استفاده کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران کسانی را که با فرهنگ کتاب بیگانه‌اند را به نوعی معلول اجتماعی نامید و افزود: معلولیت‌های اجتماعی بیشترین آسیب را به جامعه وارد می‌کنند.

خاطر نشان ی‌شود: در پایان این مراسم از تعدادی از معلولین کتابخوان تحلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4474975

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