کازرون ستاره های فروزان بی شماری در آسمان ایثار و شهادت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس، در این سفر که به مناسبت هفته بسیج و با هدف برنامه ریزی برگزاری یادمان شهید علی بازیار و تنی چند از شهدای شهرستان برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین خرسند اظهار داشت: وظیفه همه دستگاه های فرهنگی نشر فرهنگ شهادت است.

وی افزود: حوزه هنری در این زمینه در کشور فعالیت های ارزنده ای انجام داده است و کتب و آثار منتشر شده ای که با استقبال مخاطبین روبه رو شده نشان دهنده اهمیت این فعالیت است با این همه توقع ما در استان بیش از این هاست.

امام جمعه شهرستان کازرون اظهار داشت: سابقه انقلابی و مبارزاتی مردم شریف کازرون و نقش ارزنده این مردم در نهضت حضرت امام خمینی ره و انقلاب شکوهمند اسلامی سبب می شود توقع داشته باشیم حوزه هنری و سایر دستگاه های فرهنگی حضور پررنگ تری در شهرستان کازرون داشته باشند.

وی با تقدیر از اختصاص کتابی به یکی از شهدای شهرستان گفت: این شهید والامقام و شهدای دیگری که قرار است در این مراسم مورد تقدیر قرار گیرند همگی شان و منزلت والایی دارند اما کازرون دیاری است که بی شمار ستاره فروزان در آسمان ایثار و شهادت دارد.

محمد کرم اللهی رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس نیز در این دیدار اظهار داشت: کازرون دیار سبز فارس کبیر با مردمانی سرخ اندیش و سپید احساس مفتخر است که در تاریخ دیرپای خویش همواره در سنگر اسلام و شیعه حضوری پر رنگ داشته است.

وی افزود: باور راستین مردم این دیار را ارج می نهم که معتقدند سلمان فارسی از این خطه بالیده و در مکتب ولایت امیرالمومنین امام علی علیه السلام به اهل بیت آفتاب گره خورده تا سلمان محمدی باشد و نشانی از حق جویی و حق خواهی و حق طلبی و حکمت شجاعانه مردمان پارس.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس در دامه اظهار داشت: واحد مطالعات فرهنگ و ادبیات پایداری حوزه هنری فارس به واسطه ی وظایف خویش پرداختن به شهدا و تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در استان را در دستور کار خویش قرار داده است.

وی افزود: در این میان کازرون به سبب سابقه انقلابی این دیار و مردمان مبارز و شجاع آن که در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پایمردی و دلاوری فراوانی از خود نشان دادند به عنوان یکی از مراکز مهم مدنظر ما بوده و در این راه وجود پژوهشگران و تلاشگران درون شهرستان نیز سبب جدی تر شدن کار در این خطه شده است.

کرم اللهی تصریح کرد: یادواره شهید علی بازیار و شش تن از شهدای والامقام شهرستان کازرون برای ما نه یک برنامه فرهنگی بلکه یک حرکت هنری است چرا که در این برنامه قرار است کتاب خاطرات شهید رونمایی و برنامه های هنری چون نمایش شب خاطره و ... نیز اجرا شود.

امیرحسین مرادی‌زادگان به ‌عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرماندار کازرون نیز در جلسه ستاد برگزاری این مراسم اظهار داشت: توجه به شهدای شهرستان کازرون را به عنوان یک حرکت ارزنده فرهنگی ارج می نهیم و با این رویداد همراهی کامل داریم.

وی افزود: نسل جوان نیازمند آن است که واقعیت های دوران دفاع مقدس و حقیقت انقلاب اسلامی را از منابع معتبر بشنود تا بتواند از این گنجینه ارزشمند برای ساخت و یکپارچگی هویت خویش بهره ببرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار کازرون تصریح کرد: شهرستان کازرون آمادگی دارد با دستگاه های استان که درصدد تکریم و تعظیم شهدای این شهرستان هستند همراهی و همکاری کند و امیدواریم بتوانیم حق شهدا را ادا کنیم.

وحید فرجی قائم مقام و معاون فرهنگی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس نیز اظهار داشت: حوزه هنری نقش ارزنده ای در انتقال پیام حقیقی ایثار و شهادت داشته است و آثار هنری ارزنده ای که در این سال ها تولید شده گواه این امر است.

وی افزود: امیدواریم انتشار این کتاب و برگزاری این برنامه بتواند اندکی از دین بزرگی که شهدا به گردن ما دارند را ادا کند و به سهم خویش نقشی هرچند کوچک در بیان حقیقت بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل آینده ساز داشته باشیم.

قائم مقام و معاون فرهنگی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: حضور شخصیتی فرهنگی و انقلابی در مقام امام جمعه شهرستان کازرون نشان دهنده آن است که این شهرستان توانمندی فرهنگی والایی دارد و باید در معادلات فرهنگی نقش ارزنده تری ایفا کند.

فرجی در پایان اظهار داشت: علاوه بر این مراسم و شهرستان کازرون برنامه های مشابهی برای شهرستان های دیگر نیز در نظر گرفته ایم که ان شاءالله به زودی اجرا خواهد شد و امیدواریم حوزه هنری بتواند بازتاب دهنده واقعیت های درخشان پایداری و ایثارگری مردم فارس باشد.