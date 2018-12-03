مترو تهران در آستانه بحران واگن

محمدعلی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت قطارهای مترو گفت: در حال حاضر سرجمع قطارهای فعال در خطوط مترو که به مسافران سرویس دهی می کنند ۱۰۶ رام قطار است و ۱۵ رام قطار نیز در خط ۵ مترو (صادقیه-کرج) فعال هستند که در مجموع ۱۲۱ رام قطار در کل خطوط متروی پایتخت خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به قطارهایی که به دلیل کمبود قطعه و یا دلایل دیگر از سرویس دهی خارج شده اند، گفت: عمده مشکل این قطارها نبود قطعه است که به دلیل نبود اعتبارات نتوانسته اند آنها را به چرخه خدمات رسانی بازگردانند. ۱۵ رام قطار در خطوط داخل شهر تهران و در خط ۵ نیز ۲۵ واگن و ۱۱ لوکوموتیو خارج از سرویس داریم که به دلیل قطعات یدکی یا سانحه از سرویس خارج شده اند. همچنین تعدادی قطار نیز به صورت رزرو برای زمان های خاص و ویژه مورد استفاده قرار می گیرند.

کرونی با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان به طور متوسط هزینه تعمیرات این قطارها با توجه به نرخ ارز ۵ میلیارد تومان است، گفت: حدود ۷۵ میلیارد تومان نیاز است تا ناوگان موجود را بتوانیم تقویت کنیم. مشکل اساسی دیگری که مترو به آن دچار است، نسل اول قطارها هستند که سیستم آنها DC است که باید به تبدیل به AC شوند.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: اگر خطوط ۶ و ۷ مورد بهره برداری قرار بگیرند، با بحران کمبود واگن روبرو خواهیم شد و در حال حاضر نیز خوشبینانه در آستانه بحران واگن هستیم.

وی ادامه داد: پله برقی برخی ایستگاه ها خراب است و اعتبار شرکت بهره برداری کفاف مشکلات و هزینه های مترو را نمی دهد و برای حمایت از حمل و نقل عمومی نیاز است قطارهای موجود از گمرک ترخیص شوند.

تعداد قطارهای خارج از سرویس به تفکیک خطوط