مربيان كشتي فرنگي در كلاس مدرس گرجستاني

به گزارش خبرگزاري "مهر" فدراسيون كشتي طي نامهاي به هياتهاي كشتي سراسر كشورازمربيان نامبرده زيربراي حضوردراين كلاس دعوت به عمل آورده است.

خيراله راسخي وكوروش كريم زاده (آذربايجان غربي) داود جدي، احمد پازاج ونادر مشروطه (اردبيل) فرهاد شيراني، عبدالناصر رازي وطاهري (اصفهان) بهروزحيدرزاده، غلامرضا جهانبخش ومحمدتقي اميدي (ايلام) حسن يوسفي زاده، بهرام حسين زاده، ناصر نوربخش، احمد عوشار، رشيد محمدزاده، رسول شيراني، محمد بنا وعليرضا لرستاني (تهران) عليرضا اطاقي (خراسان) غلامرضا قصاب، كيانوش دارش، حبيب كاكاحاجي، عبدالكريم كاكاحاجي، مصطفي كبابي، غلامرضا قيطاسي، بابك كريم زاده، ايرج قلاوند و حسين قلاوند (خوزستان) حميدرضا نصيري (زنجان) محمد صادقي وامراله ايوبي (فارس) مرتضي اسماعيلي (قزوين) موسي طباطبايي و مهدي مرادگنجه (قم) رضا الماسي (كرج) جمشيد خيرآبادي، كيومرث آيت پناه، محمد چمني گلي وعبداله چمن گلي (كردستان) فريبرزغيبي(كرمانشاه) محمد محبي (گيلان) عصمت اله رضوي وناصرخليلي (لرستان) فرهاد اسماعيل نژاد، مظفر پولادي، رضا سيم خواه، اسحاق سالارفروسيدهاشم ميرزاده (مازندران) حميدرضا كلهر(مركزي)