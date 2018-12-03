خواسته هواداران تراکتورسازی عملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران پرشور تراکتورسازی تبریز خواستار برگزاری بازی های این تیم در روزهای جمعه و تعطیل هستند، آخرین دیدار تراکتورسازی در نیم فصل قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود که مدیرعامل تراکتورسازی تبریز اعلام کرد: زمان برگزاری دیدار تیم‌ های فوتبال تراکتورسازی و فولاد خوزستان تغییر یافته و ۲۴ ساعت دیرتر برگزار خواهد شد.

علیرضا اسدی گفت: با رایزنی‌ که این باشگاه با سازمان لیگ داشته دیدار تیم‌ های تراکتور و فولاد از روز پنجشنبه به جمعه ۲۳ آذرماه منتقل شده است.

بدین ترتیب این بازی روز جمعه ۲۳ آذر ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.

گفتنی است، پیش از این قرار بود این بازی روز پنجشنبه ۲۲ آذرماه برگزار شود که با درخواست هواداران تراکتورسازی و رایزنی این باشگاه زمان این دیدار تغییر پیدا کرد.

لازم به ذکر است، افشین قطبی سرمربی پیشین تیم ملی ایران، به تازگی هدایت این تیم خوزستانی را به عهده گرفته و در اولین بازی خود در این تیم، برابر تراکتورسازی قرار می گیرد.