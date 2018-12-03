توسعه گفتمان اجتماعی مردم محور باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده روز دوشنبه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی در اراک، عنوان کرد: با توجه به آمار و ارقام در زمینه اقدامات انجام شده در حوزه اجتماعی و فرهنگی باید این حقیقت تلخ را بپذیریم که نتوانسته ایم نتایج مطلوب و مناسبی را در این زمینه به دست بیاوریم.

وی اضافه کرد: متاسفانه سرعت پیشرفت ناهنجاری ها بسیار بیشتر از سرعت اقدامات ما می باشد و این به دلیل این است که درگیر مسائل اجرایی هستیم و از هدف دور افتاده ایم.

استاندار مرکزی اضافه کرد: در این زمینه سازمان های مردم نهاد باید ورود کنند زیرا ممکن است ما مسیر را اشتباهی برویم این در حالی است که این بخش ها می توانند در شناسایی مشکلات و مسائل موجود در این حوزه همکاری داشته باشند.

آقازاده توضیح داد: البته این مسئله که نتوانسته ایم در حوزه فرهنگی و اجتماعی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنیم تنها مختص استان و کشور نیست بلکه به صورت یک اپیدمی در جوامع تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور ما یک کشور اسلامی است وجود چنین شرایطی در حوزه فرهنگی و اجتماعی درخور و شایسته کشور و استان مرکزی نیست.

استاندار مرکزی بیان کرد: هم اکنون میزان اعزام روحانی به روستاها و شهرهای مختلف از نظر کمی بیش از ۱۰ سال گذشته شده اما مشکلات نیز بیشتر شده پس باید دلیل عدم تاثیرگذاری را پیگیری و دنبال کنیم.

آقازاده گفت: استان مرکزی در زمینه نشاط اجتماعی در شرایط خوبی قرار دارد اما آمار حاکی از این است که ناهنجاری های اجتماعی نیز در حال گسترش است. افزایش پرونده های موجود در دستگاه قضایی، کشفیات مواد مخدر، استفاده از مواد مخدر و...به رغم تمامی تلاش ها گویای این مسئله است.

وی تصریح کرد: در برخی از آمارهایی که ارائه می شود باید نسبت به کشور و جهان جایگاه خود را مقایسه کنیم و ببینیم در رفتارهای ناهنجار اجتماعی و فرهنگی در دنیا در چه جایگاهی قرار داریم.

استاندار مرکزی اضافه کرد: آمار اقشار زیر خط فقر در سال ۹۵ در حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد و امسال ۳۵ درصد می باشد و این آمار گویای این است که یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. بنابراین دستگاه های رسمی و بعضی از موسسات که کار نظر سنجی را انجام می دهند باید برآیند ناهنجاری های اجتماعی که مربوط به این حوزه است را انجام دهند.

آقازاده در ادامه با اشاره به مسئله حجاب و عفاف در دستگاه های مختلف عنوان کرد: این مسئله در هر دستگاه نسبت به دستگاه دیگر متفاوت است بنابراین باید شاخص های سنجش این مهم را در هر دستگاه تغییر دهیم.

وی خاطرنشان کرد: باید در زمینه توسعه گفتمان اجتماعی مردم محور گام برداشته شود و این مهم را در تریبون های مردمی، مدارس و دانشگاه ها مورد توجه قرار دهیم. در این زمینه خانه های جوان می توانند محلی برای طرح موضوعات کاملا کارشناسی و مردمی باشند.

استاندار مرکزی ادامه داد: با توجه به تمامی مشکلاتی که در جامعه وجود دارد مردم امروز از نظر اعتماد عمومی و ناامیدی در شرایط خوبی نیستند و میزان اعتماد عمومی مردم امروز نسبت به گذشته خیلی کمتر شده، این مهم به عنوان یک واقعیت باید پذیرفته شود.

آقازاده بیان داشت: در زمینه ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور دولت به تنهایی مقصر نیست، بلکه تحریم ها نیز در این زمینه نیز اثرگذار بوده، بنابراین باید برای افزایش نشاط اجتماعی بیشتر تلاش شود.

وی تصریح کرد: در دانشگاه ها و مدارس این موارد باید در تریبون ها به صورت آزاد و کنترل شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد زیرا دانشگاه ها باید مکانی برای بحث و گفتگو باشد.