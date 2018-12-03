کمترین تلفات انسانی در عراق، در ماه نوامبر رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، دفتر سازمان ملل در عراق(یونامی) از کشته شدن ۴۱ غیرنظامی عراقی و زخمی شدن ۷۳ نفر دیگر در نتیجه اقدامات خشونت آمیز و درگیری مسلحانه در ماه نوامبر ۲۰۱۸ خبر داد.

یان کوبیش نماینده سازمان ملل در امور عراق اعلام کرد: ادامه تلفات تاسف بار است اما آمار ماه نوامبر پایین ترین رقم از سال ۲۰۱۲ محسوب می شود. این آمار با وجود اینکه اندوه بار است اما نمایانگر کاهش خشونت و حرکت عراق به سوی آینده ای باثبات و شکوفاست.

بر اساس این گزارش؛ استان بغداد بیشترین تلفات را شاهد بود به طوری که ۵۵ نفر (۲۳ کشته و ۳۲ زخمی) کشته و زخمی شدند. به دنبال آن استان نینوا با هشت کشته و ۱۹ زخمی و سپس الانبار با چهار کشته و ۱۵ زخمی قرار دارد.