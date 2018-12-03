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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲

یونامی اعلام کرد؛

کمترین تلفات انسانی در عراق، در ماه نوامبر رخ داد

کمترین تلفات انسانی در عراق، در ماه نوامبر رخ داد

منابع وابسته به سازمان ملل با اعلام آمار کشته و زخمی شدگان در عراق در ماه نوامبر گذشته؛ این آمار را پایین‌ترین رقم ظرف 6 سال اخیر برشمردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، دفتر سازمان ملل در عراق(یونامی) از کشته شدن ۴۱ غیرنظامی عراقی و زخمی شدن ۷۳ نفر دیگر در نتیجه اقدامات خشونت آمیز و درگیری مسلحانه در ماه نوامبر ۲۰۱۸ خبر داد.

یان کوبیش نماینده سازمان ملل در امور عراق اعلام کرد: ادامه تلفات تاسف بار است اما آمار ماه نوامبر پایین ترین رقم از  سال ۲۰۱۲ محسوب می شود. این آمار با وجود اینکه اندوه بار است اما نمایانگر کاهش خشونت و حرکت عراق به سوی آینده ای باثبات و شکوفاست.

بر اساس این گزارش؛ استان بغداد بیشترین تلفات را شاهد بود به طوری که ۵۵ نفر (۲۳ کشته و ۳۲ زخمی) کشته و زخمی شدند. به دنبال آن استان نینوا با هشت کشته و ۱۹ زخمی و سپس الانبار با چهار کشته و ۱۵ زخمی قرار دارد.

کد مطلب 4475010

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