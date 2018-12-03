نظارت مدیران واحدهای تولیدی ملایر بر پسماندهای خروجی از واحدها

به گزارش خبرنگار مهر، باب الله فتحی ظهر دوشنبه در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ملایر با تاکید بر اینکه حفظ و احترام به محیط‌ زیست یک پدیده فرهنگی است و باید همه اقشار جامعه را نسبت به اهمیت حفظ این میراث حساس کرد، گفت: محیط‌زیست نعمت ارزشمندی است که باید حفظ شده و به‌درستی به آیندگان منتقل شود.

فرماندار ویژه ملایر با اشاره به ثبت جهانی انگور و ثبت ملی منبت این شهرستان در سازمان های بین المللی و ملی افزود: مجموع این ویژگی ها، بیانگر سبقه، سابقه و جلوه ای از توانایی ها و ارزش های حاکم بر این شهرستان است.

وی برند سازی و معرفی داشته های شهرستان در کنار بستر امنیت و وفاق موجود در شهرستان را زمینه ساز توسعه و رونق بیشتر اقتصادی و فرهنگی ملایر عنوان کرد و گفت: شهرستان ملایر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی دارد که باید از آن‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: مدیران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در شهرستان ملایر باید بر روی پسماندهای خروجی از واحدها نظارت و مدیریت بیشتری داشته باشند.

فتحی عنوان کرد: شهرستان همدان و ملایر به‌عنوان شهرستان‌های معین دفع پسماندها در استان هستند و در حال پیگیری احداث کارخانه بازیافت از زباله‌ها توسط بخش خصوصی نیز هستیم.

فرماندار ویژه ملایر بابیان اینکه همه بیمارستان‌های ملایر مجهز به دستگاه بی‌خطر سازی زباله‌های عفونی هستند و در این زمینه در بیمارستان‌ها مشکلی وجود ندارد، تأکید کرد: باید آموزش افرادی که با زباله‌ها و پسماندها در ارتباط هستند را جدی‌تر بگیریم و در این خصوص آگاه‌سازی‌های لازم صورت پذیرد.