مراسم روز دانشجو فردا با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، همزمان با سفر رئیس جمهور به استان سمنان و دیدار مردمی در شهرستان شاهرود، مراسم ۱۶ آذر، «روز دانشجو» با حضور دکتر حسن روحانی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌شود.

این مراسم فردا ۱۳ آذر ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار خواهد شد.

در این مراسم دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به دیدار با رئیس جمهور و بیان دیدگاه‌های خود در روز دانشجو خواهند پرداخت و دکتر روحانی نیز در ادامه در جمع دانشجویان سخنرانی خواهد کرد.