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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

در دانشگاه علوم پزشکی سمنان؛

مراسم روز دانشجو فردا با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

مراسم روز دانشجو فردا با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

مراسم روز دانشجو فردا سه شنبه ۱۳ آذرماه ۹۷ با حضور رئیس جمهور و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، همزمان با سفر رئیس جمهور به استان سمنان و دیدار مردمی در شهرستان شاهرود، مراسم ۱۶ آذر، «روز دانشجو» با حضور دکتر حسن روحانی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار می‌شود.

این مراسم فردا ۱۳ آذر ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار خواهد شد.

در این مراسم دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به دیدار با رئیس جمهور و بیان دیدگاه‌های خود در روز دانشجو خواهند پرداخت و دکتر روحانی نیز در ادامه در جمع دانشجویان سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 4475040

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