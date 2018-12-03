گفتگو در خانواده ها به ۲۰ دقیقه رسید/لزوم توسعه مهارت های ارتباطی

با گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار عصر دوشنبه در نشست گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی کهگیلویه و بویراحمد، افزود: دولت برای تحقق بسیاری از شاخص ها و اهداف تعریف شده برنامه های مختلفی دارد.

ابتکار با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان، ابراز داشت: ضربه زدن به کشور و ایجاد ناامیدی در میان مردم از جمله هدفگذاری های دشمنان است که تحقق تاب آوری گام موثری برای ناکام گذاشتن اقدامات دشمنان است.

ابتکار با بیان اینکه علیرغم همه تلاش ها، همچنان مشکلات اقتصادی وجود دارد، ابراز داشت: رویکرد دولت نیز حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط است.

ابتکار با اشاره به اهمیت خانواده گفت: بحث خانواده یکی از مولفه هایاجتماعی مهم هر کشوری است و اگر همگرایی وانسجام لازم در خانواده باشد، عبور از مشکلات محقق شده و در کنار دولت می تواند در جهت اعتلای جامعه حرکت کند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تاکید کشورها بر پیوستگی و تقویت بنیان خانواده، عنوان کرد: تاب آوری بیشتر، کاهش آسیب ها و تحقق توسعه و رشد از خروجی های تقویت خانواده است.

ابتکار با تاکید بر اقدامات دولت در کاهش آسیب های اجتماعی، عنوان داشت: همچنین توسعه اقتصادی و اشنغال نیز مورد تاکید است.

ابتکار با بیان اینکه در معاونت زنان و خانواده با کمک نهادهای مدنی، یکی از مشکلات خانواده که اختلال ارتباطی است پوشش داده شود، گفت: طلاق عاطفی و عدم گفتگوی خانواده از مشکلات آسیب زا در حوزه خانواده بوده که عوامل متعددی در شکل گیری این آسیب ها دخیل است.

وی پایین آمدن کیفیت گفتگو را از دیگر آسیب های این حوزه دانست و گفت: فاصله بین نسلی نیز بروز مواردی آسیب زا را شکل داده است.

ابتکار با تاکید بر تحقق هدفگذاری های این حوزه، گفت: مفاهیم اصلی فرهنگ اسلامی ایرانی موارد مختلفی را در محور خانواده مطرح کرده است.

ابتکار با اشاره به کارکردهای اجتماعی احزاب و نقش آن در تحقق خروجی محور برنامه ها، عنوان داشت: در این حوزه دعوت به همکاری انجام شده و امید است با سرمایه انسانی مناسب کشور و فعالیت های آموزشی، تحقق توسعه مهارت های ارتباطی را داشته باشیم.

وی افزود: آموزش، توان افزایی، آگاهی و کار اصولی توسعه ارتباطی را رقم می زند.