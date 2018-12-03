یک هزار و ۱۳۶ معلول در اردستان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مطلب زاده عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت ۱۲ آذر روز جهانی معلولان اظهار داشت: از طرف سازمان بهزیستی شعار امسال توانمند سازی افراد دارای معلولیت و حصول اطمینان از فراگیر سازی و برابری نامگذاری شده است.

وی افزود: توجه بیشتر به معلولان و شناخت آسیب های آنان باید در طول سال باشد که فقط یک روز در سال به آن توجه می شود،بر این اساس احترام به معلولان و شناخت توانایی های آنان با همکاری رسانه ها امکان پذیر است.

رئیس اداره بهزیستی اردستان گفت: قانون حمایت از معلولان توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان در سال ۹۷ رسیده و به همه دستگاه ها ابلاغ شده که قانون جامع و کاملی از حقوق معلولان در آن دیده شده است.

مطلب زاده با بیان اینکه از جمعیت ۴۲ هزار نفری شهرستان اردستان۱۱۳۶ معلول شناسایی شده و دارای پرونده وجود دارد، تصریح کرد: ۷.۲ جمعیت شهرستان را معلولان تشکیل می دهند که درصد نرمال با استان و کشور را تشکیل می دهد.

اردستان دارای ۱۷ معلول نخاعی و کمایی است

وی بیان کرد: از تعداد معلولان شناسایی شده ۷۳۷ نفر مرد و ۳۹۹ زن بودند که از این تعداد ۶۵ درصد مردان و ۳۵ درصد زنان را تشکیل می دهد و ۴۵۲ معلول مربوط به روستاهای شهرستان و مابقی به سه شهر اردستان، زواره و مهاباد است.

رئیس اداره بهزیستی اردستان افزود: شهرستان اردستان دارای ۱۷ معلول ضایعه نخاعی و کمایی است که دارای مشکلات خاصی هستند هر چند از کل معلولان ۳۷۵ نفر به طور مستمر هزینه نگهداری دریافت می کنند و ۲۲ دانش آموز و ۹ دانشجوهم تحت پوشش هستند و کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند.

مطلب زاده با بیان اینکه امسال طرح مراقبت از معلولان در منزل برای دو شهر اردستان و نائین در نظر گرفته شده تصریح کرد: اردستان با ۳۷ نفر این طرح را اجرا کرده و یکی از افراد خانواده معلول ضمن فراگیری آموزش های لازم و مراقبت معلول کمک هزینه دریافت می کند.

۷۰ درصد از معلولان اردستان کارت شناسایی الکترونیکی دریافت کردند

وی با اشاره به اینکه برای ۷۰ درصد از معلولان شهرستان اردستان کارت شناسایی الکترونیکی صادر شده است، افزود: با داشتن این کارت مقرر شده تا معلولان در بعضی از مراکز خدمات ویژه دریافت کنند.

رئیس اداره بهزیستی اردستان همچنین از پرداخت ۱۴ وام ۲۰۰ میلیون ریالی به معلولان خبر داد که بمنظور خود اشتعالی تا کنون پرداخت شده و افزود: معلولانی هم هستند که دارای مدارک تحصیلی بوده و نیاز به اشتغال دارند.

مطلب زاده مهمترین چالش های معلولان شهرستان را مناسب سازی دانست و افزود: هر چند کارهای خوبی در سال های اخیر انجام شده اما بعضی از نهادها به این موضوع توجه ندارند که باید در این زمینه پیگیری های جدی تری انجام شود.