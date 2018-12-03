به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد نصراللهپور رئیس شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران (IPMA, Young Crew Iran) و سید محمد امینی مدیر پروژه مسابقه بینالمللی مصورسازی پروژه، SEE Project خبر از برگزاری اولین دوره بینالمللی این رقابت را داد.
انجمن مدیریت پروژه ایران بهعنوان یکی از فعالترین اعضای انجمن بینالمللی مدیریت پروژه (IPMA | International Project Management Association) ، در اواسط سال ۱۳۹۷، پیشنهاد برگزاری اولین دوره مسابقه بینالمللی مصورسازی پروژه با شعار "پروژه را ببین، SEE Project" را با میزبانی کشور ایران به این نهاد معتبر بینالمللی ارائه کرد.
در این رقابت از بزرگترین و پیچیدهترین پروژههای صنعتی همچون پروژههای حوزه انرژی، ساخت، فناوری اطلاعات، زیربنایی، عمرانی و... تا کوچکترین و سادهترین آنها در این چالش قابل رقابت هستند و این نگاه دوربین است که بهعنوان هنری بیبدیل میتواند سابقه و دانش بکار رفته در اجرای آنها را همواره برای مجریان، پیمانکاران، دانشپژوهان و ... قابلدستیابی کند.
از مهمترین اهداف این مسابقه، به تصویر کشیدن پروژهها با بهرهگیری از هنر عکاسی و نمایش، توسعه صنعت مصورسازی پروژهها و توسعه دانش اجرای پروژهها با تصویرسازی از آنها در کنار درخشش نام ایران در عرصه بینالمللی است. این جشنواره از اواخر آبانماه سال جاری آغاز و تا اوایل سال آتی ادامه خواهد داشت.
در این مسابقه شرکتکنندگان میتوانند در یکی از ۲ بخش در نظر گرفته شده به رقابت بپردازند:
بخش اول: نمای ثابت رقابت همگانی در عکاسی از پروژهها، آثار عکاسی با موضوع توسعه پایدار، پیشرفت پروژه و یا آزاد قابل ارسال توسط عموم است.
بخش دوم: نمای پویا رقابت سازمانهای پروژه محور، آثار عکاسی، فیلمکوتاه، پویانمایی (انیمیشن) با موضوع آزاد قابل ارسال توسط شرکتهای پروژه محور ، مصورسازان و عکاسان حرفهای خواهد بود.
سایر اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه ارسال آثار، قوانین و مقررات مسابقه، ارزیابی و داوری، جوایز و برندگان، اخبار و سایر اطلاعات تکمیلی در وبگاه انجمن مدیریت پروژه ایران قابل مشاهده است.
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