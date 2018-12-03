به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد نصرالله‌پور رئیس شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران (IPMA, Young Crew Iran) و سید محمد امینی مدیر پروژه مسابقه بین‌المللی مصورسازی پروژه، SEE Project خبر از برگزاری اولین دوره بین‌­المللی این رقابت را داد.

انجمن مدیریت پروژه ایران به‌عنوان یکی از فعال­‌ترین اعضای انجمن بین‌­المللی مدیریت پروژه (IPMA | International Project Management Association) ، در اواسط سال ۱۳۹۷، پیشنهاد برگزاری اولین دوره مسابقه بین‌المللی مصورسازی پروژه با شعار "پروژه را ببین، SEE Project" را با میزبانی کشور ایران به این نهاد معتبر بین‌­المللی ارائه کرد.

در این رقابت از بزرگ­ترین و پیچیده‌­ترین پروژه­‌های صنعتی همچون پروژه­‌های حوزه­ انرژی، ساخت، فناوری اطلاعات، زیربنایی، عمرانی و... تا کوچک­ترین و ساده­‌ترین آن‌ها در این چالش قابل رقابت هستند و این نگاه دوربین است که به‌عنوان هنری بی‌بدیل می‌تواند سابقه و دانش بکار رفته در اجرای آنها را همواره برای مجریان، پیمانکاران، دانش‌پژوهان و ... قابل‌دستیابی کند.

از مهم­ترین اهداف این مسابقه، به تصویر کشیدن پروژه‌ها با بهره‌گیری از هنر عکاسی و نمایش، توسعه صنعت مصورسازی پروژه‌ها و توسعه دانش اجرای پروژه‌ها با تصویرسازی از آن‌ها در کنار درخشش نام ایران در عرصه بین­‌المللی است. این جشنواره از اواخر آبان‌ماه سال جاری آغاز و تا اوایل سال آتی ادامه خواهد داشت.

در این مسابقه شرکت‌کنندگان می‌توانند در یکی از ۲ بخش در نظر گرفته شده به رقابت بپردازند:

بخش اول: نمای ثابت رقابت همگانی در عکاسی از پروژه­‌ها، آثار عکاسی با موضوع توسعه پایدار، پیشرفت پروژه و یا آزاد قابل ارسال توسط عموم است.

بخش دوم: نمای پویا رقابت سازمان‌های پروژه محور، آثار عکاسی، فیلم‌کوتاه، پویانمایی (انیمیشن) با موضوع آزاد قابل ارسال توسط شرکت‌های پروژه محور ، مصورسازان و عکاسان حرفه­‌ای خواهد بود.

سایر اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه ارسال آثار، قوانین و مقررات مسابقه، ارزیابی و داوری، جوایز و برندگان، اخبار و سایر اطلاعات تکمیلی در وبگاه انجمن مدیریت پروژه ایران قابل مشاهده است.