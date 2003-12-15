قرعه كشي ليگ برتر كشتي فرنگي

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين رقابتها 5 تيم راه آهن، نفت اهواز، هيات كشتي كردستان، هيات كشتي فارس وهيات كشتي قم حضور دارند.

برنامه دوررفت رقابتهاي ليگ برتركشتي فرنگي به شرح زير است:

هفته اول: هيات كشتي كردستان با نفت اهواز به ميزباني سنندج / هيات كشتي قم با راه آهن تهران به ميزباني قم / هيات كشتي فارس "استراحت"

هفته دوم: هيات كشتي فارسي با هيات كشتي قم به ميزباني شيراز / راه آهن تهران با نفت اهواز به ميزباني تهران / هيات كشتي كردستان "استراحت"

هفته سوم: هيات كشتي كردستان با راه آهن تهران به ميزباني سنندج / نفت اهواز با هيات كشتي فارس به ميزباني اهواز / هيات كشتي قم "استراحت"

هفته چهارم: هيات كشتي قم با نفت اهواز به ميزباني قم / هيات كشتي فارسي با هيات كشتي سنندج به ميزباني شيراز / راه آهن تهران "استراحت"

هفته پنجم: راه آهن تهران با هيات كشتي فارس به ميزباني تهران / هيات كشتي قم با هيات كشتي كردستان به ميزباني قم / نفت اهواز "استراحت"

لازم به ذكر است: تاريخ مسابقات هنوزازسوي كميته اجرايي ليگ اعلام نشده است.