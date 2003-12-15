۲۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۲۷

قرعه كشي ليگ برتر كشتي فرنگي

مراسم قرعه كشي مسابقات كشتي فرنگي ليگ برتر كشور جام رحيم علي آبادي صبح امروز در محل فدراسيون كشتي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين رقابتها 5 تيم راه آهن، نفت اهواز، هيات كشتي كردستان، هيات كشتي فارس وهيات كشتي قم حضور دارند.
برنامه دوررفت رقابتهاي ليگ برتركشتي فرنگي به شرح زير است:
هفته اول: هيات كشتي كردستان با نفت اهواز به ميزباني سنندج   /  هيات كشتي قم با راه آهن  تهران به ميزباني قم  /  هيات كشتي فارس "استراحت"

هفته دوم: هيات كشتي فارسي با هيات كشتي قم به ميزباني شيراز  /  راه آهن  تهران با نفت اهواز به ميزباني تهران    /  هيات كشتي كردستان "استراحت"

هفته سوم: هيات كشتي كردستان با راه آهن تهران به ميزباني سنندج  /  نفت اهواز با هيات كشتي فارس به ميزباني اهواز  /  هيات كشتي قم "استراحت"

هفته چهارم: هيات كشتي قم با نفت اهواز به ميزباني قم  /  هيات كشتي فارسي با هيات كشتي سنندج به ميزباني شيراز  /  راه آهن تهران "استراحت"

هفته پنجم: راه آهن تهران با هيات كشتي فارس به ميزباني تهران  / هيات كشتي قم با هيات كشتي كردستان به ميزباني قم  /  نفت اهواز "استراحت"
لازم به ذكر است: تاريخ مسابقات هنوزازسوي كميته اجرايي ليگ اعلام نشده است.

 

