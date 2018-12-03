زمان ارائه بودجه به مجلس اعلام نشده است/ برای ۱۵ آذر آماده ایم

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت مبنی بر اینکه دولت تا ۱۵ آذر لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه می کند، گفت: بنده هم اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره را از طریق رسانه ها شنیده ام اما هنوز هیچ یک از مقامات دولت درباره زمان ارائه لایجه بودجه ۹۸ به مجلس به ما اطلاعی نداده اند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق جلسه روز گذشته هیات رئیسه مجلس، ما هیچ گونه مشکلی برای دریافت لایحه بودجه ۹۸ در روز پنجشنبه هفته جاری نداریم و منتظر اعلام زمان ارائه لایجه بودجه از سوی دولت به مجلس هستیم.