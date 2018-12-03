  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۰

نعمتی در گفتگو با مهر:

زمان ارائه بودجه به مجلس اعلام نشده است/ برای ۱۵ آذر آماده ایم

زمان ارائه بودجه به مجلس اعلام نشده است/ برای ۱۵ آذر آماده ایم

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: هنوز هیچ یک از دولتمردان به ما اعلام نکرده اند که قرار است چه روزی لایحه بودجه ۹۸ به مجلس ارائه شود.

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت مبنی بر اینکه دولت تا ۱۵ آذر لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه می کند، گفت: بنده هم اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره را از طریق رسانه ها شنیده ام اما هنوز هیچ یک از مقامات دولت درباره زمان ارائه لایجه بودجه ۹۸ به مجلس به ما اطلاعی نداده اند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق جلسه روز گذشته هیات رئیسه مجلس، ما هیچ گونه مشکلی برای دریافت لایحه بودجه ۹۸ در روز پنجشنبه هفته جاری نداریم و منتظر اعلام زمان ارائه لایجه بودجه از سوی دولت به مجلس هستیم.

کد مطلب 4475105
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها