  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۵

در نشستی درباره پرونده ادعائی راشاگِیت؛

رئیس سابق اف‌بی‌آی جمعه در کنگره آمریکا شهادت می‌دهد

رئیس سابق اف‌بی‌آی جمعه در کنگره آمریکا شهادت می‌دهد

رئیس سابق اف‌بی‌آی جمعه در کنگره آمریکا در نشستی درباره پرونده ادعائی مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ شهادت می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد: «جیمز کومی» رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) قرار است جمعه هفته جاری برای شرکت در نشستی غیرعلنی به کنگره آمریکا برود.

بر اساس گزارش این شبکه، وی قرار است در جریان نشست مذکور، درباره پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون و تحقیقات پیرامون مداخله ادعائی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در آمریکا شهادت بدهد.

در گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان در این خصوص آمده است که این نشست با حضور جمهوریخواهان کنگره برگزار خواهد شد. این در حالیست که بر خلاف روال معمول، نسخه نوشتاری نشست مذکور پس از ۲۴ ساعت منتشر خواهد شد.

کد مطلب 4475109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها