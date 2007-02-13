آغاز اعزام 700 هزار زائر به عمره مفرده از نیمه دوم اسفند 85

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت : نزدیک به 70 هزار نفر از این تعداد بر اساس تصویب شورای عالی حج به سهمیه عمره دانشجویی و دانش آموزی جانبازان ، ایثارگران و نیروهای مسلح اختصاص یافته است .

عبدالله نصیری افزود: تمامی کسانی که تا 31 فرودین 85 برای عمره مفرده ثبت نام کرده اند به ترتیبب از نیمه دوم اسفند امسال به حج مشرف خواهند شد.

و دریاره نرخ هزینه عمره مفرده گفت : امسال تنها 5/1 الی 2 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت که البته آنهم مربوط به نوسانات ارز و افزایش کیفیت است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت افزود: به منظور جلوگیری از ازدحام داوطلبان عازم عمره امسال فراخوان ها در چند مرحله انجام خواهد گرفت که مرحله اول آن اختصاص به کسانی دارد که تا پایان شهریور ماه سال 84 از طریق بانک ثبت نام کرده و تا کنون اعزام نشده اند.

به گفته نصیری ، فردا اسامی و مشخصات مدیران کاروانها درنشریات محلی هر استان درج خواهد شد و از روز جمعه 27 بهمن ماه نیز کاروانها کار ثبت نام را به صورت رسمی آغاز خواهند کرد.