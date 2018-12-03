  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

اخبار عراق؛ از درخواست مقتدا صدر تا وزیر کشوری الفیاض

اخبار عراق؛ از درخواست مقتدا صدر تا وزیر کشوری الفیاض

درخواست رهبر جریان صدر از عادل عبدالمهدی و عزم گروههای سیاسی عراقی برای انتخاب الفیاض به عنوان وزیر کشور از مهمترین اخبار سیاسی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر الفوادی رئیس فراکسیون پارلمانی عطاء اعلام کرد که در نشست فردای پارلمان عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، فالح الفیاض را به عنوان نامزد پست وزارت کشور معرفی خواهد کرد.

وی افزود: جو داخل پارلمان گواه آن است که گروههای سیاسی عزم انتخاب فالح الفیاض را به عنوان وزیر کشور عراق دارند.

این درحالی است که مقتدا صدر رهبر جریان صدر طی نامه ای به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از وی خواست که برای وزارتخانه های کشور و دفاع از فرماندهان شجاع استفاده کند.

وی افزود: فرماندهان شجاعی که اراضی اشغال شده را از دست داعش آزاد کردند نباید فراموش کنی و آنها برای این پستها اولی تر هستند.

کد مطلب 4475111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها