اخبار عراق؛ از درخواست مقتدا صدر تا وزیر کشوری الفیاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر الفوادی رئیس فراکسیون پارلمانی عطاء اعلام کرد که در نشست فردای پارلمان عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، فالح الفیاض را به عنوان نامزد پست وزارت کشور معرفی خواهد کرد.

وی افزود: جو داخل پارلمان گواه آن است که گروههای سیاسی عزم انتخاب فالح الفیاض را به عنوان وزیر کشور عراق دارند.

این درحالی است که مقتدا صدر رهبر جریان صدر طی نامه ای به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از وی خواست که برای وزارتخانه های کشور و دفاع از فرماندهان شجاع استفاده کند.

وی افزود: فرماندهان شجاعی که اراضی اشغال شده را از دست داعش آزاد کردند نباید فراموش کنی و آنها برای این پستها اولی تر هستند.