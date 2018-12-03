به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شاهرود با حضور رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری به میزبانی فرمانداری این شهرستان، استقبال از روحانی را در سفر هیئت دولت یک مانور سیاسی خواند و تاکید کرد: استقبال از رئیس‌جمهور در عرصه ملی و بین‌المللی عزت و عظمت اقتدار نظام را به رخ جهانیان خواهد کشید زیرا مردم ما با این مانور سیاسی نشان خواهند داد اگر ما تحت فشار هستیم که غالباً از ناحیه دشمنان خارجی نیز طراحی شده است اما روی نظام، انقلاب اسلامی و رهبری خودمان و دولتمان که منتخبمان است ایستاده‌ایم.

وی با بیان اینه سفر روحانی سفر نماد جمهوریت نظام به یک شهرستان است، اضافه کرد: امیدواریم شاهد استقبال خوبی از روحانی در شهرستان شاهرود باشیم، حضوری که مقدمات آن از یک هفته گذشته تا کنون فراهم و همه اقشار و تفکرات در آن دیده شده‌اند از سوی دیگر هر آنکه در دایره نظام اسلامی قرار دارد را در استقبال از رئیس جمهور خواهیم دید و در محافل مختلف با تفکرات سیاسی مختلف دیده می‌شود که هم‌صدایی و وحدت خوبی در سطح شهرستان شاهرود دیده می‌شود.

تفکر انقلابی ما صادر شده است

عضو خانه ملت بابیان اینکه حضور رئیس جمهور وحدتی بی‌نظیر را در شاهرود ایجاد کرده است، گفت: مسئولان، امامان جمعه و جماعت و همه افکار و تفکرات برای استقبال پرشور از رئیس جمهوری در میدان حضور دارند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه خوب است از تمامی افکار و عقاید نمایندگانی در چنین نشست‌هایی دعوت شوند و شاهد حضور افرادی باشیم که تفکراتشان را عقلانی مطرح می‌کنند، بیان داشت: امروز شاهد هستیم که از طیف حامی دولت افرادی انتقاداتی را مطرح می‌کنند لذا باید از سایر جریانات نیز افرادی را دعوت کرد و نظرات همه را شنید تا همگرایی را بیش از گذشته تقویت کند.

وی افزود: در دنیای امروز دپیلماسی سیاسی، نظامی، امنیتی و نظامی در خدمت اقتصاد هستند و به دنبال آن دیپلماسی اقتصادی نقش اصلی را ایفا می‌کند لذا همه این‌ها وسیله‌ای برای معیشت مردم محسوب می‌شوند که در حقیقت اقتصادشان را کلان‌تر کرده و منافعی را به حق و یا نابحق کسب کنند اما ما نظاممان اسلامی است و طبیعتاً سمت و سوی تمام اقداماتمان به سمت فرهنگ و ارزش‌ها و باورهای دینی و اسلامی و ایرانی است.

سفر روحانی ظرفیتی برای توسعه

نماینده شاهرود و میامی در مجلس همچنین گفت: ما با جنگ انقلابمان را صادر نکرده‌ایم بلکه تفکر انقلابی ما صادر شده که امروز در اقصی نقاط جهان و منطقه دیده می‌شود اما همه آن مقوله فرهنگ نیست، ما در حوزه اقتصاد باید از خودمان بپرسیم که چه کرده‌ایم ؟ یکی از مصادیق ما در باورهای دینی و فرهنگ اسلامی‌مان عدالت محوری و کم کردن فاصله طبقاتی بین مردم، رفع ظلم، عدالت گستری و ... بوده است که نهایتاً گریزی به مقوله معیشتی زده می‌شود، لذا باید پرسید آیا این امر در استان سمنان و شهرستان شاهرود اتفاق افتاده است؟

حسینی شاهرودی همچنین بیان کرد: ما در شاهرود عقب‌ماندگی تاریخی داشته‌ایم و اینکه ما مُصر بوده‌ایم که رئیس جمهور در این شهرستان حضور یافته و حرکتی را انجام دهند به واسطه همین عقب ماندگی تاریخی بوده که شاهرود گرفتار آن شده است ما اصرارمان بر حضور دکتر روحانی بود چرا که نخست فرزند این استان هستند و سپس آشنایی و سبقه خوبی از این منطقه در ذهن دارند و می‌دانند که مشکلات چیست لذا معتقدیم که سفر روحانی باعث جبران بسیاری از عقب ماندگی‌های شاهرود خواهد شد و به رفع بیکاری خواهد انجامید.