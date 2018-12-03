هفته فرهنگی ژاپن برگزار شد/گل آرایی چشم بادامی در شهر گل و بلبل

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه پیش از گل آرایی ژاپنی(ایکه بانا) با حضور میدوری یامادا مدرس ژاپنی، ابراهیم گشتاسبی راد، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز و استادان دانشگاه شیراز، تاکاشی یامادا دبیر اول و رییس مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن، اعضا هیئت علمی دانشکده هنر و معماری شیراز، که در سالن یاسمن دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار شد، رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با بیان اینکه هفته فرهنگی ژاپن در راستای تبادل فرهنگی و آموزش اخلاق محور برگزار می شود، گفت: ژاپن مردم اخلاق مداری دارد و هنر گل آرایی ژاپنی ها توام با جنبه های اخلاقی است.

محمدرضا بذرگر، افزود: ژاپنی ها در ارتباط با سایر ملل مسایل اخلاقی را رعایت می کنند که از جمله در این هنر هم جنبه های اخلاقی را رعایت می کنند.

وی با بیان اینکه احترام به افراد و پیوند معنوی که با انسان برقرار می کند از جمله ویژگی های هنر گل آرای ژاپنی است عنوان کرد: هنر یادشده طبیعت محوری را مورد توجه قرار می دهد.

رئیس دانشکده هنر و معماری با بیان اینکه عدم پیروی از نفس که در فرهنگ ژاپنی هست در این هنر حضور دارد، افزود: رهایی از بدی ها هم و خویشتن داری از جمله مسائلی است که در این هنر روی آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: در این هنر افزون بر این، جنبه های روانی و اخلاقی باید مورد توجه قرار گیرد که نمادین است.

در ادامه این برنامه، بانو میدوری یامادا درخصوص اجرای خود گفت: در اجرای «ایکه بانا» می توانید از هنر هماهنگی گل آرایی که کاملا با سبک گل آرایی ایرانی متفاوت است لذت ببرید.

این هنرمند ژاپنی افزود: با داشتن ۴ فصل متمایز با گل هایی که به طور متناوب شکوفه می کنند و چشم اندازی از بستر سبز، مردم ژاپن همیشه حضور گل را نزدیک قلب خود احساس می کردند.

یامادا اضافه کرد: به شکل سنتی در ژاپن گل ها به صورت عرفانی وقف خدایان می شد؛ با این حال گفته می شد راهب بودایی قرن ۱۵، «سنکی ایکه نوبو» هنر گل را در بستری جدید نمو داده و ایکه بانای مدرن و امروزی ژاپن را پایه گذاری کرد.

وی با بیان اینکه ایکه بانا قلمرو بهشت، زمین و انسان ها را با استفاده از گلها و گیاهان ترسیم کرده و زیبایی آنها و قدرت ایزدی را به نمایش می گذارد، افزود: در ایران نیز هنر گل آرایی به طور گسترده ستوده می شود و ما امیدواریم که شما از تفاوت هایی که بین گلها و گیاهان و همچنین چیدمان گلها در ژاپن و ایران وجود دارد لذت ببرید.

این هنرمند میانسال ژاپنی سپس به ساخت ایکه بانا به وسیله گل های ژاپنی و هلندی پرداخت و تنوعی از این هنر را به معرض نمایش برای دانشجویان و استادان هنر و معماری شیراز گذاشت.

این در حالیست که در قالب هفته فرهنگی ژاپن که در دانشگاه شیراز برگزار می شود، کنسرت شامیسن(سه تار ژاپنی) و وادایکو(طبل ژاپنی)، نمایشگاه عکس، قطعاتمنتخب و چاپ شده از آثار هنر سنتی ژاپنی، نمایش انیمیشن ژاپنی، اوریگامی، زبان ژاپنی، خوشنویسی ژاپنی و... ارایه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره هفته فرهنگی ژاپن که به میزبانی شیراز که از ۵ آذرماه آغاز شده، تا ۱۴ ماه جاری ادامه دارد.