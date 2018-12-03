به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم عصر دوشنبه در همایش بسیجیان حقوق‌دان، اظهار دکرد: امروز با روز تصویب قانون اساسی کشور عزیزمان مصادف شده که جا دارد یادی از عزیزان قانون‌گذار که در آن مقطع حساس تاریخی کار تصویب قانون اساسی را انجام دادند داشته باشیم. با مطالعه قانون اساسی، متوجه می‌شویم که در آن مقطع چه دقیق و با چه حساسیتی کلمه به کلمه آن را تدوین کرده‌اند که هم با دین اسلام و هم با علم روز مطابق باشد.

وی با بیان اینکه یک حکومت بر مبنای سه اصل «عدلیه، نظمیه و بلدیه» برپا شده است، افزود: مهم‌ترین و شیرین‌ترین اثر یک حکومت، عدالت محوری و قانون مداری است. اگر این دو مورد در بنای یک حکومت رعایت شود، موجب استحکام جامعه خواهد شد.

وی تصریح کرد: رعایت عدالت محوری و قانون مداری از لحاظ مختلف اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد به جامعه دوام می‌دهد. جوهره نظام اسلامی، دین مداری و دین محوری است که این موارد اگر با عدالت اجین شود، شیرین خواهد بود.

فرمانده سپاه عاشورا استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به یک جامعه پویا، عدالت باید به گفتمان تبدیل شود. برای گفتمان‌سازی عدالت نیز جامعه باید فعال و کوشا باشد، چون ترقی جامعه وابسته به عدالت است.

سردار خرم با بیان اینکه در گفتمان عدالت باید به سه عامل «تقوا، معنویت و عقلانیت» توجه کرد، یادآور شد: تقوا علاوه بر اینکه از لحاظ شخصی یک چراغ راهنما است، زوای تاریک زندگی انسان را روشن می‌کند. تقوا همچنین جنبه اجتماعی و مدیریتی هم دارد.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم در حوزه عدالت قدم موثر برداربم، باید تقوا را در رأس کار قرار بدهیم. همچنین معنویت و عقلانیت نیز دیگر رکن اجرای عدالت در جامعه هستند. سه عامل «تقوا، معنویت و عقلانیت» اگر در جامعه اجرایی شوند، دادگاه‌های ما کمتر درگیر شکایت‌های مختلف خواهند بود.

سردار خرم درمورد فعالیت‌های بسیج حقوق‌دانان گفت: بسیج حقوق‌دانان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در زمینه فرهنگ‌سازی حقوقی فعال باشد و خلاء بزرگ به وجود آمده در این بخش را پر کند. بسیج در کنار اینکه برند فعال ملت است، برای خودش سهمی نمی‌خواهد. ان‌شاءالله ما به موضوع حقوق هم در حوزه عمل هم توجه و جوانان دانشجو را وارد عرصه بکنیم.

فرمانده سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی در پایان عنوان کرد: اگر جامعه ما بر مدار متقی بودن باشد، در عدالت محوری هم پیش‌گام خواهد شد. فراگیر شدن عدالت مهم‌ترین فریضه جمهوری اسلامی ایران است.