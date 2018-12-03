کودکان شیرازی دارای نیازهای ویژه هنرنمایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری فارس، ویژه برنامه روز جهانی معلولین با همکاری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس در شیراز برگزار شد.

در این برنامه که با همکاری اداراه های کل نهاد کتابخانه های عمومی، میراث فرهنگی و معاونت فرهنگی شهرداری شیراز در آرامگاه حافظ و با حضور مسئولان برگزار شد، کودکان دارای نیازهای ویژه از مدارس شوریده شیرازی و گل ها به هنرنمایی پرداختند.

بر اساس این گزارش، کودکان دارای نیاز های ویژه و روشندل قران را قرائت و سرود جمهوری اسلامی را خواندند.

نوازندگی سازهای نی، ویولون و تنبک، آوازخوانی، شعر خوانی اشعار حافظ و سرود از جمله برنامه های اجرایی توسط کودکان بود.

اجرای نمایش شاد نیز از دیگر برنامه های روز جهانی معلولین در حافظیه شیراز بود؛ در این برنامه هدایایی از سوی مسئولان به کودکان دارای نیازهای ویژه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر لوح فشرده و کتاب های داستانی بریل نیز مجموعه ای بود که توسط مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس به کودکان اهدا شد.