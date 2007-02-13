روش منحصر به فردی برای مقابله با سرطان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان بیمارستان "پرسبایتریان" در نیویورک و مرکز پزشکی "ویل کورنل" در نخستین مرحله از آزمایشات کلینیکی خود این آنتی بادی موسوم به J591 را روی پادتن غشاء مخصوص پروستات آزمایش کردند.

این پادتن نشانگاهی جذاب برای نمو داروهای ضد سرطانی به شمار می رود زیرا نه تنها به میزان بالایی در سرطان پروستات یافت می شود بلکه تنها نشانگاه مولکولی شناخته شده در رگ های خونی توموری و نه در رگ های خونی طبیعی است.

قابلیت هدف قرار دادن پادتن موجود در رگ های خونی راهکاری برای حمله مستقیم به فرآورده های خونی تومورها بدون ضربه زدن به رگ های خونی سالم فراهم می آورد.

روش درمان سرطان "آنتی آنجیوژنیک" که فرآورده های خونی تومورها را هدف قرار می دهد راهکار جدیدی برای مقابله با سرطان نیست.

این روش فرآورده های خونی تومورها را به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار داده و با کاهش سیگنال های رشد رگ های خونی، منجر به از بین رفتن تومورها می شود.

اما استفاده از آنتی بادی J591 روش جدیدی است که طی آن شیوه درمانی "آنتی آنجیوژنیک" به صورت مستقیم PSMA موجود در سلول های رگ های خونی تومورها را نشان می گیرد و به نابودی آنها کمک می کند. یافته های این تحقیق در نشریه "کلینیکال آنکولوژی" به چاپ رسیده است.