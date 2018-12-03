کتاب های استاد علی سامی به کتابخانه عمومی حافظیه شیراز اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، جلسه اهدای کتاب‌های شخصی استاد علی سامی به کتابخانه حافظیه به مناسبت هفته کتاب و با حضور زهره سامی و رکسانا احتشام‌زاده، فرزند و نوه استاد علی سامی، مهدی ظهرابی، معاون امور کتابخانه‌ها و مشارکت های اداره کل کتابخانه های عمومی فارس، سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شیراز و مسئولان کتابخانه‌های حافظیه و ابوریحان برگزار شد که در این دیدار ضمن اهدای ۲۴۰۰ جلد از کتاب های استاد علی سامی، از خانواده این نیک اندیش فرهیخته و رحیم محمدی مدیر مجموعه حافظیه قدردانی شد.

معاون امور کتابخانه‌ها و مشارکت های اداره کل کتابخانه های عمومی فارس در این برنامه، با اشاره به خدمات ارزشمند فرهنگی و تاریخی علی سامی در شهر شیراز و استان فارس، اقدام خانواده علی سامی را بسیار ارزشمند دانست و گفت: گام ارزنده خانواده سامی در محقق‌ساختن نیت استاد موجب خوشحالی اهل کتاب و پژوهشگران است زیرا زمینه استفاده آنان از این مجموعه پربار در کتابخانه عمومی محقق شده است.

مهدی ظهرابی همچنین از تلاش‌های سوادبه رضایی، مسئول کتابخانه حافظیه و دکتر رحیم محمدی برای جذب کتاب‌های این مجموعه به کتابخانه عمومی حافظیه قدردانی کرد.

سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز نیز در ادامه عنوان کرد: این مجموعه به همت خانواده این محقق نیک اندیش و بر اساس نیت استاد سامی برای اهدای کتاب‌های به یکی از مجموعه‌های فرهنگی شیراز انجام شده که بر این اساس کتاب ها به کتابخانه عمومی حافظیه که علی سامی خود از دست‌اندکاران ساخت بنای امروزی آرامگاه حافظ است، تعلق گرفت.

فاطمه صفری راد با اشاره به نگارش ده‌ها کتاب باارزش از سوی مرحوم سامی، نیت وی در واگذاری کتابخانه شخصی برای استفاده عمومی، همیاری وی در بنای کتابخانه شهید دستغیب و کمک مالی او به ساخت این کتابخانه را نشان از برجسته‌بودن نقش سامی در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی برشمرد.

مسئول کتابخانه‌های عمومی حافظیه نیز قدردانی از این اقدام ارزشمند و والا گفت: در وصیتنامه مرحوم آقای علی سامی اشاره شده بود که مجموعه کتاب های ایشان به آرامگاه حافظیه یا دانشکده ادبیات اهدا شود که بنا بر صلاحدید خانواده ایشان و با رایزنی کتابخانه حافظیه، در مجموع زهره سامی دختر و رکسانا احتشامی زاده نوه ایشان، مجموعه ای در حدود ۲۴۰۰ جلد از کتب آن مرحوم را به کتابخانه حافظیه اهدا کردند.

سودابه رضایی با بیان اینکه تلاش بر این است که تا پایان آذرماه کار ثبت کردن این کتاب ها انجام شود، بیان کرد: پس از اتمام کار ثبت این مجموعه، کتاب ها برای استفاده اعضا و پژوهشگران در کتابخانه قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد علی سامی نویسنده، محقق و استاد دانشگاه، باستان‌شناس و رئیس مؤسسه باستان‌شناسی تخت جمشید بود. مرمت بخش هایی از آثار باستانی شیراز به سرپرستی وی از جمله همکاری در احیاء و ساخت آرامگاه‌های حافظ، سعدی و شاه شجاع و سرپرستی و همکاری در حفاری‌های تخت‌جمشید، موزه پارس، مسجد جامع عتیق شیراز و آرامگاه خواجوی کرمانی و نگارش بیش از ۳۰ جلد کتاب از جمله «شیراز شهر جاویدان»، «نقش ایران در فرهنگ اسلامی»، «مقام دانش در ایران باستان»و... از جمله اقدامات وی است.