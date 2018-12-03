به گزارش خبرنگار مهر، امیرمسعود شهرامنیا مدیرعامل مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران با ارائه استعفانامه کتبی به معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سمت خود کنارهگیری کرد.
شهرامنیا که در ماههای اخیر درباره ابقا یا کنار رفتن وی از مدیریت این مؤسسه، اظهارنظرهای متفاوتی شده بود، روز گذشته با ارائه استعفانامه خود به محسن جوادی، از سمت خود رسماً کنارهگیری کرده است.
پیگیریهای مهر حاکی از این است که جانشین امیرمسعود شهرامنیا در مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی طی روزهای آتی مشخص خواهد شد.
انتخاب مدیرعامل جدید این مؤسسه که مجری برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، نمایشگاههای استانی کتاب، نمایشگاههای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانی برپایی غرفههای ایران در نمایشگاههای بینالمللی کتاب است، در انتظار تصمیم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
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