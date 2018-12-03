به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه از هر دستگاهی که از صنایع بورسی همراهی داشته باشد، حمایت میکنیم، اظهار داشت: این جملات را از جایگاه سازمانی خود اعلام نمیکنم اما باید بگویم اگر به سودآوری شرکتها فکر کنیم، ۲۰ سال آتی آینده خوبی در انتظار ما خواهد بود و اگر به سودآوری صنعت فکر نکنیم، سیاستهای پولی و مالی اثرگذار نیست.
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در حوزه بورس کالا گفت: بورس کالا فروشنده و خریدار را تائید نمیکند. این در شرایطی است که قیمتگذاری هم انجام نمیدهد درحالیکه برخی قیمت را بر اساس احکام دریافتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به بورس کالا ارائه میدهند؛ بنابراین بورس کالا نقشی در قیمتگذاری ندارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بورس کالا یک ابزار است که یک تفاوت با کُنج اتاق مدیران دارد که شامل شفافیت و رقابتی بودن است.
وی تصریح کرد: مدیر فروش شرکتها که پورسانت میگیرد و کالا میفروشد به طور قطع با بورس کالا در رقابتپذیری زاویه دارد و اینها بد است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر میخواهیم کالاها را در کوچه و خیابان معامله کنیم، بسمالله؛ بورس کالا چیزی به جز شفافیت و رقابت ندارد این در شرایطی است که در این رابطه دهها نامه به معاون اول رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و حتی رئیسجمهور نوشتیم که سقف قیمتی در بورس کالا برداشته شود چرا که سود آن تنها به جیب واسطهها میرفت.
محمدی اظهار داشت: ما از دولت درخواست کردیم اجازه دهد سقف قیمت برداشته شود که در این رابطه شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیسجمهور و جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کمک کردند تا اکنون سقف قیمتی نداشته باشیم.
به گفته وی، سازمان بورس آمادگی دارد تا هر توافقی را که بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میدهد را پیادهسازی کند پس چیزی را به بورس کالا نسبت ندهید؛ بورس کالا تنها یک ابزار است که نباید ابزارداوری کنیم اما اگر لازم است باید با سایر دستگاهها رایزنیهایی صورت دهید.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: هر آنچه بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق کند، بورس نسبت به آن حرف یا نظری ندارد.
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