تدوین برنامه پنج ساله ورزشی جانبازان و معلولین شهرستان کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، فتح اله نوروزی عصر دوشنبه در نشست با معلولین شهرستان کنگان به مناسبت روز جهانی معلولان اظهار داشت: معلولان استعدادهای خوبی دارند که با اعتماد به نفس و دوری از انزوا و گوشه‌گیری از جامعه، شکوفا می‌شود.

وی به تدوین برنامه پنج ساله ورزشی جانبازان و معلولین شهرستان اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت و توسعه ورزش جانبازان و معلولین برنامه ۵ ساله تدوین شده است که با همکاری دستگاه ها و هیات مربوطه شهرستان زمینه اجرایی شدن این برنامه فراهم شود.

فرماندار با اشاره به اینکه برخورد با معلولین نیازمند فرهنگ‌سازی است بیان داشت: معلولیت فرصتی برای شکوفایی استعدادهای ناشناخته درحوزه های توانایی معولان میباشد، معلولیت را محدودیت نمی دانم.

وی خاطرنشان کرد: اشتغال معلولین و توانمندسازی معلولین یکی از اصولی‌ترین استراتژی‌ها در راستای حفظ و تقویت کرامت انسانی آنان است.

فرماندار با اشاره به اینکه این نشست‌ها فرصت خوبی است که توانمندی‌های معلولین را بهتر بشناسیم افزود: معلولان شهروندان جامعه محسوب می‌شوند و دسترسی برابر به فرصت‌ها را باید برای آنان فراهم کرد.

وی گفت: معلولیت باید انگیزه ای برای کشف و به فعلیت رساندن سایر استعدادهای ذاتی افراد باشد.

نوروزی با اشاره به نقش خانواده نیز در حرکت معلولان بسیار مهم است اظهار داشت: معلولانی که همراهی و همکاری خانواده را به همراه دارند در ایفای نقش‌های خود به خوبی می‌توانند عمل کنند.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی برای دیده شدن و استفاده از ظرفیت معلولان به عنوان افرادی دارای توانایی‌های خاص در دستور کار قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان کنگان با بیان اینکه توجه به ازدواج معلولان و تسهیل این امر فراهم شود گفت: باید مشکلات ازدواج برخی خواص مانند معلولین مرتفع شود.

نوروزی بر لزوم برگزاری کلاس های صنایع دستی در راستای اشتغال بانوان معلول شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: برابری فرصت‌ها، حفظ کرامت انسانی و اشتغال پایدار بعنوان حقوق اجتماعی معلولین درخصوص ساماندهی خدمات توانبخشی از طریق دستگاه های مرتبط به این قشر است.

فرماندار کنگان بیان کرد: مناسب سازی اماکن و معابر برای استفاده معلولین در سطح شهر، حق طبیعی همه معلولین است.