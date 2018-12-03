ظرفیت بالای هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد مرا شگفت زده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، گوهر خیراندیش عصر دوشنبه در نشست با هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد که به همت حوزه هنری استان برگزار شد، افزود: ظرفیت هنری در این استان بالاست و کارهای مناسبی توسط هنرمندان این استان رقم خورده است.

خیراندیش با بیان اینکه مشاهده آثار هنری، کارهای گرافیکی و کتاب های تاریخی چاپ شده در رابطه با استان مبین قدمت تاریخی و ظرفیت بالای آن است، عنوان داشت: این مباحث نشان می دهد که با وجود چنین ظرفیت های بالایی، در توسعه بخش فرهنگی و هنری این استان کوتاهی شده و توجه بیش از پیش به حوزه هنری در این استان ضروری است.

خیراندیش ارتقای ظرفیت های زیرساختی بخش فرهنگی این استان را ضروری دانست و بیان کرد: حوزه هنری استان ساختمان ثابتی ندارد و نمی توان ساماندهی مناسب هنرمندان را عملیاتی کرد و توجه به توسعه زیرساختی این دستگاه ضروری است.

خیراندیش با اشاره به اینکه تئاتر جایگاه بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، ابراز داشت: شرایط فعلی تئاتر قابل مقایسه با گذشته نیست و سالن های نمایش استقبال چشمگیر مردم را به خود می بیند.

به گزارش خبرنگار مهر، تبادل نظر با هنرمندان و طرح تکنیک های بازیگری و مباحت مربوط به این حوزه در این نشست مطرح شد.