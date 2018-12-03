به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی که در میان اعتراضات مردمی و اصحاب رسانه در الجزایر به این کشور سفر کرده است، دقایقی پیش با «احمد اویحیی» الجزایر دیدار کرد.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی عربستان «واس»، طرفین در جریان این دیدار درباره همکاری میان دو کشور و نیز توسعه و تعمیق روابط به توافق رسیدند.

به گزار ش واس، طرفین توافق کردند که شورای عالی هماهنگی عربستان و الجزایر به ریاست اویحیی و بن سلمان ایجاد و اعلام شد که این موضوع در ارتباط با موضوعاتی از قبیل مبارزه با تروریسم بوده است.

این در حالیست که دفتر ریاست جمهوری الجزایر ساعاتی پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود: رئیس‌جمهوری الجزایر با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی دیدار نمی‌کند.