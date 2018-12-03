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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۴

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان:

خشکسالی سطح زیرکشت مرکبات در شهداد را کاهش داد

خشکسالی سطح زیرکشت مرکبات در شهداد را کاهش داد

کرمان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان از کاهش سطح زیر کشت مرکبات در بخش شهداد در اثر خشکسالی های متوالی خبر داد.

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالی های متوالی در کرمان و اثرات مخرب این پدیده بر کشاورزی اظهار کرد: در گذشته از ۹۹۲ هکتار سطح زیرکشت مرکبات در شهداد ۹ هزار و ۱۴ تن مرکبات برداشت می شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اثر خشکسالی و بحران آب سطح زیرکشت مرکبات در شهداد به ۷۳۵ هکتار کاهش یافته است، افزود: ۱۶۰ هکتار غیر بارور و ۵۷۵ هکتار بارور است.

مسعودی با اشاره به آغاز برداشت مرکبات در شهداد اظهار کرد: پیش بینی می شود دو هزار و ۵۰۰ تن مرکبات در این بخش برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زمینه کاشت مرکبات در شهداد ۳۰ نفر است.

کد مطلب 4475225

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