خشکسالی سطح زیرکشت مرکبات در شهداد را کاهش داد

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالی های متوالی در کرمان و اثرات مخرب این پدیده بر کشاورزی اظهار کرد: در گذشته از ۹۹۲ هکتار سطح زیرکشت مرکبات در شهداد ۹ هزار و ۱۴ تن مرکبات برداشت می شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اثر خشکسالی و بحران آب سطح زیرکشت مرکبات در شهداد به ۷۳۵ هکتار کاهش یافته است، افزود: ۱۶۰ هکتار غیر بارور و ۵۷۵ هکتار بارور است.

مسعودی با اشاره به آغاز برداشت مرکبات در شهداد اظهار کرد: پیش بینی می شود دو هزار و ۵۰۰ تن مرکبات در این بخش برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زمینه کاشت مرکبات در شهداد ۳۰ نفر است.