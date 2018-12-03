قم امن است/ حمایت از واحدهای تولیدی نیمه فعال ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی غروب دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه فرمانداری برگزار شد در سخنانی با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی استان قم اظهار داشت: واحدهای تولیدی نیمه فعال باید حمایت شوند و برای جذب سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوص در زمینه‌های مختلف باید تلاش کرد.

وی گفت: هم اکنون دو هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی و تولیدی در قم در حال فعالیت هستند که حفظ این وضعیت تولید و میزان اشتغال باید در اولویت باشد.

سرپرست استانداری قم عنوان کرد: امروز رسانه ملی و رسانه‌های جمعی باید به کمک دستگاه‌های اجرایی بیایند و دغدغه‌ها و نیازهای مردم را شناسایی کنند تا برای رفع آن اقدمات لازم صورت گیرد.

وی همچنین از مدیران ادارات و نهادها خواست تا پیشنهادهای خود را برای بودجه سال آینده ارائه دهند.

هاشمی با اشاره به در پیش بودن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: شهر مقدس قم خاستگاه انقلاب اسلامی ایران است و در سطح کشور دارای جایگاه ویژه‌ای است که باید در راستای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته و در این عرصه پیشرو باشیم.

توجه به اقشار آسیب پذیر

وی گفت: باید برای حل مشکلات مناطق محروم و روستاهای استان از تمام ظرفیت‌های استان استفاده کرد و اقشار آسیب پذیر نباید مورد غفلت واقع شوند.

سرپرست استانداری قم افزود: انتظار می‌رود که مدیران استان به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی توجه داشنه باشند و به آنان سرکشی کنند.

وی در خصوص وضعیت امنیتی استان قم نیز ابراز داشت: قم یک استان امن است و در سال‌های اخیر استان قم شرایط آرامی را پشت سرگذاشته است.

هاشمی به میزبانی خوب قم از زائران در ایام اربعین حسینی(ع) نیز اشاره کرد و گفت: امسال شاهد رشد ۴۰ درصدی زائران پاکستانی بودیم که با مشارکت‌های مردمی، اصناف و مسئولان میزبانی خوبی از آنان صورت گرفت.