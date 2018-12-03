چرایی خروج قطر از اوپک/ آیا دوحه گام بزرگتر را بر می دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به خروج قطر از اوپک و اینکه مقامات قطری آنرا سیاسی ندانسته اند، آورده است: این توجیه برای بسیاری در داخل اوپک و خارج آن قانع کننده نیست زیرا قطر نقش فعالی از سال ۱۹۶۱ با وجود کوچک بودن ایفا کرده است و عضویت آن در اوپک با توسعه میادین گازی اش منافاتی ندارد. تصمیم سیاسی است و آنرا باید در سایه تنش گسترده در روابطش با عربستان و جنگ رسانه های فزاینده میان این دو در نظر گرفت.

رای الیوم به نقل از عبدالصمد العوضی کارشناس کویتی امور انرژی نوشته است که این تصمیم اعتراض‌آمیز است.

این کارشناس گفت: قطر احساس می کند که سه کشور بر بازار انرژی و قیمت کنونی آن سیطره دارند یعنی آمریکا، عربستان و روسیه که این باعث کاهش نقش اوپک شده است.

این رسانه نوشت: قطر اولین کشور خارج شونده از اوپک نیست و اندونزی در سال ۲۰۰۸ خارج شد اما دوباره بازگشت و مشخص نیست که خروج قطری دائمی است یا نهایی.

رای الیوم در ادامه به نقل از برخی منابع کشورهای خلیج فارس آورده است: بعید نیست که قطر گام بزرگتر را در روزهای آتی بردارد یعنی از شورای همکاری که یکشنبه آینده در ریاض نشست سران آن برگزار خواهد شد را خواهد برداشت؟ خروج قطر از اوپک به فروپاشی این سازمان نمی انجامد اما اگر قطر تصمیم به خروج از شورای همکاری خلیج فارس که با دودستگی هایی دست و پنجه نرم می کند، بگیرد اوضاع کاملا مختلف خواهد بود.