۶۱۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی فاریاب به بیت المال بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، علیرضا سالاری اظهار داشت: صبح امروز با حضور نماینده دستگاه قضائی، منابع طبیعی و نیروی انتظامی از بیش از ۶۱۴ هزار مترمربع اراضی کشاورزی در روستای سرگریج از توابع فاریاب رفع تصرف به عمل آمد و مراتب صورت جلسه و اراضی به منابع طبیعی تحویل داده شد.

رئیس حوزه قضائی شهرستان فاریاب گفت: با توجه به تاکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر مقابله با متصرفان اراضی ملی و حفظ انفال و بیت المال این امر در دستور کار قرار دارد و امور این بخش بصورت شبانه روزی مورد رصد قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: قوه قضائیه در برخورد با افراد متخلف بسیار قاطع و سریع عمل خواهد کرد.