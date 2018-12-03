  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۳۸

رئیس حوزه قضائی فاریاب:

۶۱۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی فاریاب به بیت المال بازگشت

۶۱۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی فاریاب به بیت المال بازگشت

فاریاب - رئیس حوزه قضائی شهرستان فاریاب از رفع تصرف از ۶۱۴ هزار مترمربع اراضی کشاورزی در شهرستان فاریاب خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، علیرضا سالاری اظهار داشت: صبح امروز با حضور نماینده دستگاه قضائی، منابع طبیعی و نیروی انتظامی از بیش از ۶۱۴ هزار مترمربع اراضی کشاورزی در روستای سرگریج از توابع فاریاب رفع تصرف به عمل آمد و مراتب صورت جلسه و اراضی به منابع طبیعی تحویل داده شد.

رئیس حوزه قضائی شهرستان فاریاب گفت: با توجه به تاکیدات و فرمایشات رهبر  معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر مقابله با متصرفان اراضی ملی و حفظ انفال و بیت المال این امر در دستور کار قرار دارد و امور این بخش بصورت شبانه روزی مورد رصد قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: قوه قضائیه در برخورد با افراد متخلف بسیار قاطع و سریع عمل خواهد کرد.

کد مطلب 4475246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها