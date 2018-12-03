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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۶

بر اثر تیراندازی صهیونیستها؛

۴۷ فلسطینی در هجدهمین راهپیمایی دریایی زخمی شدند

۴۷ فلسطینی در هجدهمین راهپیمایی دریایی زخمی شدند

منابع فلسطینی اعلام کردند که ۴۷ فلسطینی ساکن نوار غزه عصر امروز دوشنبه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جریان هجدهمین راهپیمایی دریایی زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع فلسطینی اعلام کردند که ۴۷ فلسطینی ساکن نوار غزه عصر امروز دوشنبه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جریان هجدهمین راهپیمایی دریایی زخمی شدند.

بر اساس این گزارش؛ نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک گلوله های جنگی و گاز اشک آور به سوی فلسطینیان شرکت کننده در این راهپیمایی شماری را زخمی کردند.

راهپیمایان همچنین چندین بالن مزین به تصاویر شهدای تظاهرات بازگشت آوارگان فلسطینی را به اهتزاز درآوردند.

منابع فلسطینی از زخمی شدگان ۴ فلسطینی با گلوله جنگی، ۱۸ نفر با گلوله پلاستیکی، ۷ نفر بر اثر استنشاق گاز، ۱۵ نفر با بمب های گازی و ۳ نفر بر اثر اصابت ترکش خبر دادند.

هجدهمین راهپیمایی از بندر غزه به سوی مرزهای شمالی غزه شروع شد و ۳۰ قایق فلسطینی به آبهای منطقه ای فلسطین رسیدند که نظامیان صهیونیست به سوی آنها تیراندازی کردند. همزمان با راهپیمایی دریایی، فلسطینی ها تظاهرات در ساحل دریا برگزار کردند و به سوی زکیم در شمال غزه حرکت کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی آنها حمله ور شدند.

کد مطلب 4475249

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