بودجه سال ۹۸ انقباضی است/ادارات قم بدهی شهرداری و حرم را بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی غروب دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه فرمانداری برگزار شد به ویژگی‌های بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بودجه سال ۹۸ کاملاً انقباضی است و این احتمال وجود دارد که با کسری بودجه مواجه شویم که به همین دلیل مدیران دستگاه‌ها باید صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهند.

وی از مدیران قم خواست تا پرداخت بدهی دستگاه خود به شهرداری قم و آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) را در اولویت قرار دهند.

نماینده مردم قم در خانه ملت در این خصوص ادامه داد: ۵۰۰ میلیارد تومان برای شهرداری و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای آستان مقدس حضرت معصومه(س) تخصیص داده شده است تا طلب‌های خود از دستگاه‌های اجرایی را بانک‌های عامل تهاتر کنند.

دشمنان می‌خواهند کشور را ناکارآمد نشان دهند

وی عنوان کرد: امروز دشمنان به رغم تلاش‌های مسئولان و مدیران می‌خواهند کشور را ناکارآمد نشان دهند و در این زمینه بودجه‌های سنگینی هم صرف می‌کنند.

امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: در این شرایط حساس باید تلاش‌ها در راستای حل مشکلات مردم معطوف و کاستی‌ها جبران شود و امید است این مشکلات به زودی پشت سر گذاشته شود و تلاش‌های دشمنان ناکام بماند و جمهوری اسلامی با عزت از این برهه عبور کند.

اداره مالیات و بانک‌ها با مردم مدارا کنند

وی با بیان اینکه در این شرایط برخی از نهادها همچون اداره مالیات و بانک‌ها می‌بایست با مردم مدارا کنند، افزود: باید به مردم فرصت داده شود تا بتوانند دیون خود را پرداخت کنند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پیشنهادهایشان در موضوعاتی همچون شفافیت بودجه، خلق منابع جدید و هزینه‌ها را ارائه کنند.

وی به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان توصیه کرد که به دنبال ایجاد احکام جدید باشند نه افزایش ردیف اعتباری چرا که افزایش اعتبار بسیار سخت امکان پذیر است.