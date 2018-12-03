لایحه درآمدهای پایدار در دستور کار /تامین اعتبار۵۲۰طرح اشتغال زا

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی دوشنبه شب در گردهمایی شهرداران خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و ۲۷۰ شهر داریم، اظهار کرد: از این میزان هزار و ۱۷۰ شهر زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هستند.

وی با بیان اینکه برش برنامه ای در کشور در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر است، افزود: ۳۶ درصد از جمعیت شهری در هشت کلان شهر قرار دارد.

عبداللهی با بیان اینکه لایحه اداری- استخدامی برای شهرداری ها در دولت تصویب شده و به مجلس ارائه شده است، اظهار کرد: با این لایحه بسیاری از نگرانی های کنونی شهرداری ها مرتفع می شود.

وی با بیان اینکه همچنین لایحه درآمدهای پایدار در دستور کار وزارت کشور است، افزود: در حال حاضر سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده ۳.۵ درصد بوده که در این لایحه تلاش شده به چهار درصد افزایش یابد.

بنا به گفته، مدیرکل دفتر برنامه ریزی ومدیریت شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درآمد شهرداری ها در حال حاضر ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۲۰ طرح اشتغال زا در شهرداری ها تامین اعتبار شده است، افزود: هشت طرح مصوب در خراسان جنوبی وجود دارد.

عبدالهی بیان کرد: با استفاده از قاعده ای که ابلاغ کرده ایم، می توان در وزارت کشور برای هر شهرداری یک طرح درآمد زا در دستور کار قرار داد.

زنگ خطر بزرگ در ساخت و سازهای غیرمجاز

وی با بیان اینکه تاکنون ۹ سند آسیب شناسی در دولت به تصویب رسیده است، اظهار کرد: با اجرای این طرح ها بخشی از نگرانی های شهرداری ها رفع شده است.

عبدالهی با بیان اینکه قصد داریم سبد حمایتی دولت را از شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر به زیر ۲۰ هزار نفر ببریم، گفت: ۴۸ شهر از این سبد خارج می شوند.

وی با اشاره به پدیده حاشیه نشینی در شهرها بیان کرد: نرخ رشد جمعیت شهری ۱.۴ و نرخ رشد جمعیت روستاهای در حریم شهر ها ۳.۳ است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ومدیریت شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: این امر زنگ خطری بزرگ در ساخت و سازهای غیر مجاز است.

وی با اشاره به بافت فرسوده شهری بیان کرد: در تبصره ۱۸ قانون بودجه اعتبارات خوبی برای بافت فرسوده در نظر گرفته شده است.

عبدالهی بیان کرد: درجه ۱۱ شهرداری خراسان جنوبی تغییر می کند.