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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۵۳

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

مه گرفتگی شدید در محورهای ارتباطی دهلران

مه گرفتگی شدید در محورهای ارتباطی دهلران

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام از مه گرفتگی شدید در محورهای ارتباطی دهلران در جنوب استان ایلام خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق بررسی های انجام شده از پلیس راه دهلران- اندیمشک تا دشت عباس و از دهلران تا بیشه دراز مه گرفتگی شدید وجود دارد.

وی گفت: این مه گرفتگی باعث کاهش دید افقی در محورهای ارتبای شهرستان شده است.

وی تصریح کرد: از تمامی رانندگان وسایل نقلیه که در در این محور تردد می‌کنند درخواست داریم که با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی از سبقت غیرمجاز خودداری و به علائم راهنمایی و رانندگی به خصوص خط کشی حاشیه جاده توجه و حتی المقدور از تردد غیر ضرور خودداری کنند.

کد مطلب 4475308

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