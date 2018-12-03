مه گرفتگی شدید در محورهای ارتباطی دهلران

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق بررسی های انجام شده از پلیس راه دهلران- اندیمشک تا دشت عباس و از دهلران تا بیشه دراز مه گرفتگی شدید وجود دارد.

وی گفت: این مه گرفتگی باعث کاهش دید افقی در محورهای ارتبای شهرستان شده است.

وی تصریح کرد: از تمامی رانندگان وسایل نقلیه که در در این محور تردد می‌کنند درخواست داریم که با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی از سبقت غیرمجاز خودداری و به علائم راهنمایی و رانندگی به خصوص خط کشی حاشیه جاده توجه و حتی المقدور از تردد غیر ضرور خودداری کنند.