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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۳:۰۶

استاندار ایلام در دیدار با وزیر نفت:

اجرای فاز دوم پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام مطالبه مردم است

اجرای فاز دوم پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام مطالبه مردم است

ایلام - استاندار ایلام گفت: اجرای فاز دوم پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام مطالبه اصلی مردم استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز همراه نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی با زنگنه وزیرنفت دیدار و گفتگو کرد.

دراین دیدار استاندار ایلام بر رفع مشکلات پیش روی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ایلام به عنوان یک مطالبه مردمی تاکید کرد و افزود: خواستار تسریع درتکمیل فاز یک پالایشگاه گاز و اجرای فاز دو پتروشیمی و گاز استان هستیم.

وی در ادامه به مشکل قیر برای تکمیل زیرساخت های جاده ای اشاره کرد و گفت: در اربعین امسال اگر قیر به اندازه کافی و به موقع در دسترس قرار می گرفت شاهد افتتاح و بهره برداری قسمت بیشتری از مسیرهای اربعین در استان می شدیم.

وی سپس افزود: امروز ایلام و مرز مهران انتخاب اول زائران برای ورود به عتبات عالیات است و باید به نسبت این حجم جمعیت ارائه خدمات شود.

سلیمانی دشتکی به منابع عظیم نفت و گاز دراستان اشاره کرد وخواستار توجه بیشتر دراین خصوص شد وگفت: امروز نیازمند یک نگاه ملی به قضایای استان درحوزه های مختلف هستیم.

کد مطلب 4475314

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