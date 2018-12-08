غبار ۷ ساله بر میدان بندرگز نشسته است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: اگر به استان گلستان سفر کرده باشید، تنها چند دقیقه پس از ورود از مسیر غربی سازه ای ساخته شده از بتن و فلز، ولی بدون مفهوم خود نمایی می کند.

سازه ای که قرار بود زمانی نماد ورودی شهر بندرگز باشد اما این روزها بی قوارگی آن چهره این شهرستان و استان را مخدوش کرده است.

ورودی شهرها نماد هر شهر شناخته می شود و نقش بسیاری هم در شهرسازی دارد. این نمادها حتی موضوع بسیاری از مسابقات طراحی قرار می گیرد و معماران بسیاری تلاش می کنند با خلق ایده های نو و مرتبط با فرهنگ و معماری هر منطقه، آثاری ماندگار طراحی کنند.

مهم بودن کار از این منظر است که دید انسان تعیین‌کننده میزان استقبال از محیط شهری است، اگر کسی در میدان ورودی شهر دید مناسب نداشته باشد ذهنیت وی نسبت به شاکله آن شهر و خیابان‌ها و سایر مناظر شهر تغییر می‌کند بنابراین هزینه‌ای که شهر بابت نازیبایی آن متحمل می‌شود بالا خواهد بود.

در ورودی شهرستان بندرگز به عنوان دروازه غرب گلستان، میدانی وجود دارد که سال‌هاست مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

میدان از سال ۸۹ احداث شد و المان آن (المان ولایت) از سال ۹۰ بدون بهره برداری رها شده است.

ضابطه شهرسازی ساخت میدان‌ها را نمی‌پذیرد

در همین خصوص با کارشناس عمران گفتگو کردیم، سید کامبیز لطیف عقیلی به خبرنگار مهر گفت: هیچ ضابطه شهرسازی ساخت میدان‌ها را نمی‌پذیرد و وجود یک میدان در جایی که جداره شهری محسوب می‌شود چیز اضافه و زائد است.

وی افزود: احداث میدان متعلق به دهه ۶۰ و ۷۰ است که شهرها پیاده محور بودند اما اکنون شهرها عمدتاً ماشین محور بوده و حتی روستاها هم در حال خارج شدن از حالت پیاده محوری است.

ضوابط فنی در این میدان رعایت نشده و برای زهکشی آن کار خاصی صورت نگرفته است لطیف عقیلی ادامه داد: میادین با حجم و فیزیکی که برای آن در نظر گرفته می‌شود به راحتی المان‌های موجود در خود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد در این بین میدان ورودی بندرگز هم خود را به عنوان یک وصله ناجور به رخ همگان می‌کشد.

وی تصریح کرد: ضوابط فنی در این میدان رعایت نشده و برای زهکشی آن کار خاصی صورت نگرفته است به طوری که آب اطراف آن جمع می‌شود و ایجاد خطر می‌کند.

مشکلات زهکشی میدان

این دکتری برنامه‌ریزی شهری با بیان این‌که طراحی این میدان مشکل دارد، تأکید کرد: درست است که باید شیب جاده به سمت میدان باشد اما به شرطی این کار صحیح است که آب حاصل از بارندگی به وسیله زهکشی از کناره جداره میدان خارج شود نه این آنجا آب جمع شده و آبگیر درست شود.

وی اضافه کرد: در این صورت هر ماشینی که از آنجا عبور می‌کند ممکن است روی سطح آب بلغزد و احتمال تصادف را بالا می‌برد.

لطیف عقیلی یادآور شد: میدان دو بر اصلی دارد یک بر آن به سمت اتوبان و بزرگراه و دیگری به سمت شهر است و باید به شکل بیضی ساخته شود، یعنی ضلع بزرگ (وتر بزرگ آن) باید در مسیر بزرگراه قرار می‌گرفت که میزان انحراف به راست ماشین‌ها کمتر شود.

وی اظهار کرد: این میدان در عمل دارای دو نوع رفتار و عملکرد است، یکی این‌که باید نقش خود را به عنوان ورودی شهر بندرگز ایفا کند که علیرغم تلاش بسیار نتوانسته مؤلفه‌های لازم را در خود جمع کرده و مفهوم کیفیت را برای یک ورودی درخور نشان دهد و به نحوی تک و جدا افتاده که امکان هرگونه اتصال در گستره طبیعی و مصنوع شهر را از ناظر گرفته است.

المان نتوانسته از نظر زیبایی‌شناسی عملکرد مثبتی را منتقل کند

لطیف عقیلی افزود: از نظر زیبایی‌شناسی هم عملکرد مثبتی را به ذهن بیننده منتقل نمی‌کند زیرا کیفیتی که باید از دیدار میدان ورودی بندرگز به ذهن منتقل شود ماحصل نیروهای مثبت و زیبا است که فلکه بندرگز از این امر مستثنا است.

میدان علیرغم تلاش دچار ناخوانایی مفرط است و عنصر نمادین مرکز آن نتوانسته است وضوح لازم را داشته باشد لطیف عقیلی بیان کرد: عملکرد دیگر میدان بندرگز جداکننده بودن در قبال شهر و مسیر اصلی و بزرگراه بین‌المللی است که به نظر می‌رسد با برابر بودن شعاع فلکه کارکرد اصلی آن به حداقل رسیده و حرکت و زمان تأخیر در مسیر خودروهای مستقیم رو بزرگراه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی گفت: میدان مذکور علیرغم تلاش دچار ناخوانایی مفرط است و عنصر نمادین مرکز آن نتوانسته است وضوح لازم را داشته و بستر طبیعی خارج شهر را راهبری کند و در این بین پوشش عوامل بصری مزاحم وحدت بصری المان میدان را از بیننده گرفته و ظرفیت خود را برای خوشامدگویی از دست داده است.

فراخوان برای المان

برای اطلاع اقدامات شهرداری بندرگز در خصوص این میدان با عضو شورای اسلامی شهر بندرگز گفتگو کردیم، فاضل جهانشاهی به خبرنگار مهر گفت: المان میدان به شکل فانوس بوده و نماد شهر بندرگز است.

وی با بیان این‌که بازطراحی میدان در دستور کار شورای شهر بندرگز و مدیریت شهری است، افزود: چون از قبل مصوب کرده بودیم که ساخت المان را به فراخوان عمومی بگذاریم متن فراخوان بازطراحی و محوطه‌سازی میدان آماده شده و بازه زمانی یک ماهه برای آن در نظر گرفتیم که از تاریخ ۲۵ آذر تا ۲۵ دی ماه خواهد بود.

جهانشاهی ادامه داد: با شرایط موجود برای فاز اول فراخوان گذاشتیم و المان تغییری نمی‌کند و روی همان المان قبلی باید بازطراحی صورت گیرد.

وی در خصوص مشکلات عمرانی میدان گفت: اجراکننده میدان وزارت راه بود و اشکالات ترافیک و مسائل هندسی را آن‌ها باید اصلاح کنند.

جهانشاهی تصریح کرد: از لحاظ فنی هم دو نوع قول وجود دارد، عده‌ای می‌گویند که شرایط فنی رعایت شده و عده دیگر آن را نمی‌پذیرند.

با توجه به شرایط خاص بندرگز و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران امام رضا (ع)، مسئولان استانی و شهرستانی باید همت خود را برای اتمام پروژه به کار بگیرند تا هرچه سریع‌تر این چهره نازیبا از پیشانی استان رخت بربندد.