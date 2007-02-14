ائمه مساجد قطر ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر اعلام کرد: با توجه به اهمیت نقش ائمه و خطبا در بیدار سازی مسلمانان به ویژه قشر جوان و ارائه آموزه های دین اسلام دومین دوره ساماندهی و آموزش امامان و خطیبان مسجد برگزار می شود .

هدف از برگزاری این دوره های آموزشی بهره گیری هر یک از مساجد از ائمه جماعت است تا بتوانند در زمان مقرر آموزه های لازم را به مردم ارائه دهند.

توسعه سطح آموزش و اطلاعات ائمه جماعت و آگاهی آنها از مسائل مهم روز و آماده سازی آنها برای برآورده کردن نیازهای مخاطبان و ارائه پاسخهای صحیح به سؤالات مخاطبان به ویژه جوانان از دیگر اهداف این دوره های آموزشی خواهد بود.

اولین دوره این آموزشها در چارچوب ارائه آموزه های دینی، فراگیری قرآن، تبیین تعالیم اسلام و حقوق مسلمانان بود که حدود شش ماه به طول انجامید.

وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر در نظر دارد پس از این دوره های آموزشی، دوره های پیشرفته ای را نیز برگزار کند.