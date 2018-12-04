خانه سالمندان در مرند راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه شهرستان مرند، صبح امروز در سومین جلسه شورای سالمندان و مناسب سازی با اشاره به لزوم رعایت مناسب سازی گفت: مناسب سازی یک ضرورت است و باید شکل گیرد، اقداماتی برای مناسب سازی در سطح شهر در حال اجراست که باید با شتاب بیشتر و به صورت علمی به پیش رود.

داود گرشاسبی بر لزوم توجه به مناسب سازی معابر برای سالمندان، معلولان و جانبازان در این شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: اصول مناسب سازی در معابر عمومی، باید در ساخت و سازها و نظارت دقیق دستگاه های اجرایی ذیربط رعایت شود.

وی اظهار داشت: حفظ کرامت معلولان، سالمندان مستلزم مناسب سازی فضای ادارات و بافت شهری برای سهولت تردد است.

گرشاسبی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط بر مناسب سازی ساختمان های در حال احداث نظارت داشته باشند.

وی از دستگاه های متولی خواست نظارت مستمر بر چگونگی مناسب سازی اماکن عمومی داشته باشند و شرایط را برای افرادی که به نوعی معلولیت دارند، فراهم کنند تا راحتی تردد این قشر از جامعه محیا شود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت سالمندی در کشور عنوان کرد: باید فرهنگ صحیح در خصوص مسائل سالمندی با رویکرد دینی و توجه به نیازهای سالمندان و نگاه مثبت جامعه به این اقشار تبیین شود.

گرشاسبی با بیان اینکه باید بستر مناسب برای حضور سالمندان در جامعه فراهم شود، خاطرنشان کرد: کانون بازنشستگان و سالمندان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که باید این مشکلات موجود رفع شده و خانه سالمندان در شهرستان مرند راه اندازی شود.

فرماندار ویژه مرند با اشاره به آمار سالمندی در کشور گفت: ۱۱ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند که این آمار حائز اهمیت است و باید برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شود.

گفتنی است، در این جلسه سند بومی سالمندی توسط رئیس اداره بهزیستی شهرستان مرند تقدیم فرماندار ویژه این شهرستان شد.