صادرات از بازارچه هاي مرزي 50 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، صادرات از بازارچه هاي مرزي در هشت ماهه امسال ، 8/9 درصد از صادرات كل كشور را به خود اختصاص داد.

بازارچه مرزي سيرانبند با اختصاص 5/17 درصد از صادرات كل بازارچه هاي مرزي كشور، بيشترين ميزان را در 8 ماهه امسال دارا بود و پس از آن بازارچه هاي باشماق و پرويز خان با 5/14 و 7/8 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

همچنين در اين مدت بيشترين رشد صادرات كالا از بازارچه هاي پرويزخانه، سيف سقز و باشماق بوده است.

براساس اين گزارش در 8 ماهه سال جاري صادرات كالا از بازارچه هاي بوشهر، بيله سوار، آستارا، پيشين و كنگ با بيشترين كاهش مواجه بودند.