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۲۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۲۶

در 8 ماهه امسال:

صادرات از بازارچه هاي مرزي 50 درصد افزايش يافت

صادرات كالا از بازارچه هاي مرزي در 8 ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با 50 درصد افزايش به 5/352 ميليون دلار رسيد.

به گزارش خبرگزاري  مهر، صادرات از بازارچه هاي مرزي در هشت ماهه امسال ، 8/9 درصد از صادرات كل كشور را به خود اختصاص داد.
بازارچه  مرزي سيرانبند با اختصاص 5/17 درصد از صادرات كل بازارچه هاي مرزي كشور، بيشترين ميزان را در 8 ماهه امسال دارا بود و پس از آن بازارچه هاي باشماق و پرويز خان با 5/14 و 7/8 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
همچنين در اين مدت بيشترين رشد صادرات كالا از بازارچه هاي پرويزخانه، سيف سقز و باشماق بوده است.
براساس اين گزارش در 8 ماهه سال جاري صادرات كالا از بازارچه هاي بوشهر، بيله سوار، آستارا، پيشين و كنگ با بيشترين كاهش مواجه بودند.

 

کد مطلب 44756

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