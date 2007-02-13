متکی: همکاری ما با آژانس همچنان ادامه دارد/ وزیرخارجه کویت: تقابل ایران با جامعه بین الملل ما را نگران می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، منوچهر متکی، وزیر خارجه کشورمان پیش از ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد الصباح السالم الصباح، همتای کویتی اش در باره طرح برخی اخبار مبنی بر موضع کشورمان در باره پذیرش انجام غنی سازی اورانیوم تا سقف 4 درصد گفت: غلظت غنی سازی برای تامین سوخت جهت تولید انرژی به لحاظ فنی تعریف شده است و معمولا درصدی بین 5/3 تا 5 را برای آن تعریف می کنند.

وزیر خارجه تاکید کرد: فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز بوده وغنی سازی برای تولید سوخت جهت قریب به 20 هزار مکاوات تولید برق هسته ای در کشورمان نیز باید تعریف شود.

متکی ادامه داد: بنابرآنچه گفته شد ما در سقف مورد نیاز تولید سوخت برای نیروگاههای هسته ای مان غنی سازی را تعریف می کنیم و این تعریف نیز همان حدی است که بیش از این مورد تبادل نظر قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره تغییر رئیس بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به درخواست کشورمان، گفت: معمولا همکاری ما با آژانس در چارچوب مقررات و حقوقی است که اعضای این نهاد بین المللی در همکاری هایشان با آن دارند و همکاریهای خوبی با آژانس داریم که این همکاریهای همچنان ادامه دارد.

شیخ السالم الصباح، وزیر خارجه کویت نیز در این کنفرانس مطبوعاتی علیرغم تاکید وزیر خارجه کشورمان در صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران با اشاره به قطعنامه 1737 شورای امنیت، اظهار داشت: بدون شک وقتی تصمیمی ازسوی شورای امنیت اتخاذ می شود و قطعنامه ای درباره مسئله هسته ای ایران صادر می شود که بیانگر موضع جامعه بین المللی نسبت به آن مسئله باشد و علاوه بر آن این مسئله بر اساس بند 7 منشور ملل متحد نیز باشد، این مباحث نمایانگر اهمیت موضوع خواهد بود.

وی افزود: این که کشوری بزرگ همچون جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین المللی روبرو باشد باعث نگرانی ما می شود و امیدواریم که آقای البرادعی در گزارشی که به شورای امنیت خواهند داد مراحل همکاری ایران با اژانس را روشن سازند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.