مصرف دخانیات و قلیان شایع ترین علل ابتلا به سرطان حنجره

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس علمی گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران تاکید کرد: حنجره به عنوان یک عضو حساس و استثنایی در حلق و در مسیر ورود هوا و غذا ، به دلیل شرایط خاص تشخیصی و عدم آگاهی و اطلاع عموم از بیماریها و مشکلات موجود ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر محمد حسین حکمت آرا ؛ آلودگی هوا ، استفاده از دخانیات و به خصوص قلیان که امروزه در بین جوانان و حتی نوجوانان شایع شده است را ، مهمترین عوامل در ایجاد بیماریهای حنجره ، تغییرات صوت و خصوصا ابتلا به سرطان حنجره دانست.

وی افزود: حنجره ویبراتور اصلی صدا و محل تشکیل صوت است و نقش بسیار با اهمیتی در انتقال احساسات و عواطف و برقراری ارتباطات اجتماعی دارد و می بایست بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در جهت سلامت و بهداشت آن تلاش کرد.

حکمت آرا تصریح کرد: استفاده از تجربیات متخصصان ، جراحان و اساتید داخل و خارج کشور، ارتباط با مجامع علمی بین المللی در جهت رشد و ارتقاء سطح علمی در کشور و همچنین اطلاع رسانی شایسته به افکار عمومی در زمینه مشکلات و نارسایی های این عضو حساس ، از جمله اهداف برگزاری کنگره بین المللی بیماریهای حنجره و اختلالات صوت ، است.

بنابراین گزارش ، کنگره بین المللی بیماریهای حنجره و اختلالات صوت طی روزهای 14 - 12 اردیبهشت 86 در تهران برگزار می شود. در این همایش علمی ، جدیدترین روشهای پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماریهای حنجره مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.