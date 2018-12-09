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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۸:۴۵

جلودارزاده با مهر مطرح کرد؛

تبعیض کارگران و کارمندان در بسته‌های حمایتی دولت

تبعیض کارگران و کارمندان در بسته‌های حمایتی دولت

عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: متأسفانه در مصوبه هیئت وزیران برای اعطای بسته‌های حمایتی، تبعیض آشکاری بین کارمندان و کارگران دیده می شود که باید اصلاح شود.

سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بسته‌های حمایتی دولت، گفت: متأسفانه طبق مصوبه هیئت وزیران بین کارمندان و کارگران در دریافت بسته حمایتی تبعیض آشکاری مشاهده میشود.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، قرار است به کارمندانی که کمتر از ۳ میلیون تومان دریافت می کنند، این بسته حمایتی تعلق گیرد اما این بسته حمایتی برای کارگران صرفا به خانوارها تعلق می‌گیرد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: به این معنا که به هر خانواده کارگر حتی اگر چند کارگر داشته باشد، یک بسته حمایتی داده می‌شود اما در مورد کارمندان، دولت به هر کارمند در یک خانواده به صورت مجزا بسته حمایتی می‌دهد.

جلودارزاده با تأکید بر اینکه این مسئله تبعیضی آشکار است و نباید کارگران و کارمندان با هم تفاوتی داشته باشند، اظهارداشت: این مسئله خلاف عدالت و قانون اساسی است و فراکسیون کارگری این مسئله را پیگیری می‌کند و قطعا باید اصلاح شود.

کد مطلب 4475791
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • علی صفاری IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      34 2
      پاسخ
      خانم جلودارزاده هنوز هیچ کارمند و کارگری حتی باز نشسته های تامین اجتماعی بسته حمایتی دریافت نکرده. چانه زنی برای چیه
    • امیر ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      27 14
      پاسخ
      این نهایت بی عدالتی هست که فقط به کسانی که زیر سه میلیون حقوقدارند بسته داده بشه مگه سایر کارکنان در این جامعه زندگی نمی کنند و مشکل ندارند
    • حسن IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      6 1
      پاسخ
      گدایی به گرفتن بسته حمایتی شرف داره خودتون سرکار بزارید
    • ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      4 1
      پاسخ
      دولت به ماماهيانه سه ميليون حقوق بده بسته حمايتي نميخواهيم
    • اصغر مصغر ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      1 2
      پاسخ
      والا هنوز که خبری نیست .شما گرفتی؟؟؟؟؟؟
    • احمد IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      من کارمندم و با وجود حکم کمتر از دو پانصد هنوز هیچ بسته حمایتی نگرفتم همش شعاره
    • سجاد IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      5 0
      پاسخ
      مردم بسته حمایتی نمیخوان خواهشاً قیمت ها رو درست کنید
    • ناشناس IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خواهر من بنده یک کارگر ساده شهرداری هستم یک پسر دانشجو مبتلا به ام اس دارم خودم مستاجرم پسر دومم دبیرستان هستش امسال نتونستم واسش مدرسه دولتی پیدا کنم مجبورن با قرض و...در غیر انتفاعی ثبت نام کردم
    • ناشناس IR ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      شما میگید تبعیض شما به ما یک نمونه نشان بدید که تبعیض در آن مجموعه یا بخش نباشه من کارگر واسه بچه ام دراین مملکت نتونستم مدرسه دولتی پیدا کنم
    • جعفر IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بقیه خانواده ها رو فکر کنم دیگه یادشون رفت بسته حمایتی بدن،از خبرگزاریها خواهشمون اینه که بسته حمایتی وسهام عدالت بقیه مردم و چرا نمیدن
    • ناشناس IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ببخشید دقیقا کدوم بسته حمایتی!!؟؟......
    • فرهنگی IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      این کجاش عدالته که کارمندی که 28سال خدمت کرده وحکمش 3800000از بسته حمایتی حذف بشه ؟مگه صدقه سری شما حکمش رسیده به اینجا ؟گناهش چیه که عمرش را اینجا تلف کرده ؟این عین ظلمه وبس
    • عبدالله IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      وقتی که کد رو میزنم نوشته سبدکالا تعلق گرفته برج هشت اما وقتی میرم برای خرید میگه چیزی نیومده برایت کسی میدونه مشکل چیه وچرا ایبنجوریه
    • علی IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      این که چیز تازه ای نیست .! مگر سهام عدالت نبود که به همه کارمندان تعلق گرفت در حالی که پس از گذشت چندی سال کارگران هنوز از این تسهیلات محرومند .
      • مندنی IR ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
        0 0
        کجا به نهاد کتابخانهای عمومی کشور دادند که اکثرا آنها 2 و همه آنها زیر 3 میلیون حقوق میگیرند امیدی به این دولت نیست
    • امیر IR ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      انهایی که کارمند شرکت های خارجی بوده و نه یارانه می گرفتند و حال تعطیل شده فکری به حال آنها و خانوادهاشون باید شود
    • کارمند و کارگر ساده IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حقوق زیر 6 میلیون تومان در ماه یعنی خط فقر در تهران و مراکز استان ها
    • مهدي IR ۱۷:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      كو كجاست؟ گفتن هفدهم ميدن چي شد؟ دوربين مخفي بود؟
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اين دولت، دولت شما اصلاح طلبان بخصوص خانه كارگري‌هاست. چرا قشر كارگر را به نان شب محتاج نموده كه اكنون دنبال بسته حمايتي هستيد؟ قرار بود آنچنان رونق اقتصادي ايجاد نماييد كه مردم محتاج يارانه نباشند، پس چه شد آن وعده وعیدها؟
    • IR ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه دولت فقط بفکر خودشه و بس
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دولت بیاد حقوقهارو یکسان کنه یا قیمت رو برگردونه به دوسال قبل دیگه کسی سبد کالا نمیخواد.
    • محمد IR ۰۶:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
      0 1
      پاسخ
      سلام. پایه حقوق کارگران موقت را بالا ببرید. کارگری که در شرکت نفت با دود و مواد شیمیایی سر و کار دارد یک میلیون 600 حقوق میگیرد و آقازادها که به قول خودشان از ژن برترند استخدامی هستند و ماهیانه 6 میلیون دریافتی دارند
    • رسول IR ۰۷:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خدا همین سال اینده عدالت رو برقرار خواهد کرد. کارگران عزیز ما هم خدایی داریم
    • IR ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام. بیکاران که شغلی ندارند از کجا بیاورند. لطفا شما که آنقدر دلسوز هستید فکری هم به حال بیکاران بکنید در همه جای دنیا بیکاران را حمایت می‌کنند

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