سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بسته‌های حمایتی دولت، گفت: متأسفانه طبق مصوبه هیئت وزیران بین کارمندان و کارگران در دریافت بسته حمایتی تبعیض آشکاری مشاهده میشود.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، قرار است به کارمندانی که کمتر از ۳ میلیون تومان دریافت می کنند، این بسته حمایتی تعلق گیرد اما این بسته حمایتی برای کارگران صرفا به خانوارها تعلق می‌گیرد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: به این معنا که به هر خانواده کارگر حتی اگر چند کارگر داشته باشد، یک بسته حمایتی داده می‌شود اما در مورد کارمندان، دولت به هر کارمند در یک خانواده به صورت مجزا بسته حمایتی می‌دهد.

جلودارزاده با تأکید بر اینکه این مسئله تبعیضی آشکار است و نباید کارگران و کارمندان با هم تفاوتی داشته باشند، اظهارداشت: این مسئله خلاف عدالت و قانون اساسی است و فراکسیون کارگری این مسئله را پیگیری می‌کند و قطعا باید اصلاح شود.