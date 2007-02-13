نشست کادر فنی استقلال برگزار شد/ حسن زاده سکو نشین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز پس از عقد قرارداد تئودور یونگ با تیم فوتبال استقلال تهران ، این مربی هلندی در نشستی با حضور کلیه اعضاء کادر فنی این حضور یافت. در این جلسه که صبح امروز با حضور امیرقلعه نویی در باشگاه استقلال برگزار شد، اعضاء کادر فنی در خصوص نوع فعالیت و برنامه های آتی تیم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تئوردور یونگ از امروز تمرینات تیم فوتبال استقلال را در زیر نظر می گیرد و در بازی با فولاد خوزستان نیز به عنوان یکی از مربیان استقلال روی نیمکت می نشیند.

به احتمال زیاد رضا حسن زاده روی نیمکت استقلال جای خود را به این مربی هلندی خواهد داد. در بازیهای گذشته استقلال منوچهر بهمنی و ساکت الهامی به علت نداشتن مجوز از سازمان لیگ برتر حق نشستن روی نیمکت را نداشتند و از روی سکوهای ورزشگاه بازی تیم را دنبال می کردند.