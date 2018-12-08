خبرگزاری مهر، گروه استان ها: نیازهای مادی انسان ها را نمی توان در یک دسته طبقه بندی کرد. گاه فردی برای تأمین هزینه های تحصیل فرزندش امید به کمک خیری دارد و زمانی دردمند بستری شده بر تخت بیمارستان دغدغه متناسب نبودن هزینه های درمان با موجودی حسابش را دارد.

گاهی دانشجویی نمی داند شهریه ترم آینده اش را چگونه باید تأمین کند و روزی نیز مادری با باز کردن یخچال خالی از گوشت و میوه شرمنده فرزندانش برای ناهار یا شام شب می شود.

کام تشنه روستائیان هنوز سیراب نشده است

اما در برخی از روستاهای خراسان جنوبی شرایط متفاوت است و برخی از هم استانی های روستایی دل پاک و با صفای این دیار برای آب این ضروری ترین مایه حیات دچار مشکل هستند و علی رغم گفتن ها و نوشتن های فراوان هنوز این مشکل باقی است.

هنوز مدت زیادی از طرح مشکلات کودکان روستاهایی چون «ذکری» نگذشته که کمبود آب مشکلات پوستی را برای آنان به همراه داشت و افراد فراوانی در بخش دولتی و مردمی دست به دست هم دادند تا اندکی از غم آنان کاهش یابد.

اما مهم پیشگیری است تا نگذاریم اتفاقاتی که برای کودکان روستای ذکری افتاد برای دیگر هم استانی های عزیز بیفتد. مسئولان در نهادهای مختلف با اشاره به کمبود اعتبارات بیان می دارند که با اعتبارات دولتی نمی توان انتظار داشت به زودی همه روستاهای نیازمند در این حوزه مشکلشان حل شود و بی شک آب بردن با تانکر به روستاها نیز علاوه بر هزینه های بالایی همه نیازهای روستائیان به آب را جوابگو نیست.

این در حالی است که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی سوم آذرماه در همایش تقدیر از جهادگران خراسان جنوبی از آب رسانی با تانکر به ۵۰۰ روستای خراسان جنوبی خبر داد.

اما سؤال این جا است که خیرین نیک اندیش که در مدرسه سازی، درمان، مسجد سازی و بسیاری از کارهای نیک پیش قدم هستند چقدر در حوزه آب رسانی به مردمی که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند فعال بوده اند.

حجت الاسلام علیرضا حسینی دبیر شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان خراسان جنوبی در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح نذر آب بعد از تشکیل مجمع خیرین آب رسان در خراسان جنوبی شکل گرفت تا خیرین بتوانند از طرق مختلف به بحث آب رسانی کمک کنند.

یک اتفاق شیرین که تکرار نشد

وی اظهار کرد: بعد از انعکاس خبر طرح نذر آب از طریق خبرگزاری مهر در خراسان جنوبی، یک خَیِر با کمک بسیاری خوبی به ویژه در زمینه بحث هزینه حمل تانکرهای آب به روستاها قدمی را در این طرح برداشت.

دبیر شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان خراسان جنوبی بیان کرد: اما بعد از آن اتفاق، شاهد مورد دیگری نبودیم و به نظر می رسد هنوز نیازمند کار فرهنگی در این زمینه هستیم.

حسینی با اشاره به اینکه در گذشته وقف و نذر با توجه به نیازهای روز جامعه صورت می گرفت، ادامه داد: امروز که آب یک بحث مورد نیاز در مناطق روستایی است نیز خیرین و افراد سرمایه دار می توانند در این حوزه از مردم گره گشایی کنند.

حجت الاسلام اسماعیل مختاری معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی نیز با اشاره به اهمیت وقف در خراسان جنوبی بیان کرد: در گذشته به مقوله آب در حوزه وقف توجه ویژه ای شده و حتی بزرگترین وقف در شهر بیرجند مربوطه به آب است.

وی ادامه داد: وجود حوض انبارهای وقفی نیز از دیگر نشانه های کمک خیرین به بحث آب رسانی است و امروزه نیز از محل همین نیات واقفان اوقاف و امور خیریه سقاخانه هایی در نقاط مختلف شهر بیرجند ساخته‌اند.

وقف جدید در حوزه آب نداریم

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در زمینه خشکسالی در روستاها و نیاز مناطق روستایی به آب آشامیدنی گفت: بحث آب رسانی در موقوفات جدید مشاهده نمی شود.

مختاری اظهار کرد: البته یک خیر می تواند ملکی یا زمینی را وقف کرده و نیت او بر هزینه کردن درآمد موقوفه در آب رسانی به روستاهای نیازمند باشد اما اکنون چنین وقفی نداریم.

خیرین مجمع سلامت تا کنون در حوزه تأمین آب آشامیدنی سالم سرمایه گذاری نداشته اند

سید محمود حسینی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون در مجمع خیرین سلامت موردی برای امر خیر در حوزه آب رسانی نداشته و چنین درخواستی از سوی دستگاه های متولی نیز از ما نشده است.

وی با اشاره به اینکه آب یکی از اجزاء مهم سلامت است، بیان کرد: حدود ۷۰ درصد از مؤلفه های حوزه سلامت از جمله تأمین آب آشامیدنی سالم خارج از وظایف دانشگاه علوم پزشکی است.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: مجمع خیرین سلامت نیز نیازهای درمانی را از دانشگاه اخذ و خیرین در آن حوزه سرمایه گذاری می کنند.

حسینی یادآور شد: البته وقتی نبود آب آشامیدنی سالم مشکلاتی چون بیماری پوستی کودکان روستای ذکری ایجاد کند حتما برای درمان ورود خواهیم کرد.

به نظر می رسد اگر متولیان فرهنگی در صنعت آب و برق استان بیش از قبل در راستای ورود خیرین در این امر مهم فرهنگ سازی کنند، اوقاف نیز در مشاوره ها وقف خیرین را نسبت به کمبود آب در مناطق روستایی حساس کرده و مجمع خیرین سلامت نیز بحث پیشگیری در بیماری‌های مرتبط با نبود آب آشامیدنی سالم را مقدم بر درمان آن بداند، سرمایه خیرین بتواند گره‌ای از مشکلات مردم تشنه روستاهای خراسان جنوبی بردارد.

در غیر اینصورت تنها باید دست به دعا برداشت و از درگاه الهی برای داشتن زمستانی پر باران و برف درخواست کرد تا شاید قنات ها و چشمه های تشنه روستاها سیراب شود.